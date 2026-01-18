Diễn viên Vu Thanh Bân cầu cứu

Vu Thanh Bân gây chú ý khi công khai bị nợ lương suốt 4 tháng. Không chỉ riêng anh, nhiều thành viên trong ê-kíp cũng rơi vào cảnh tương tự.

Theo Sohu, mới đây, diễn viên Vu Thanh Bân gây chú ý khi công khai việc bị nợ lương kéo dài nhiều tháng. Trước đó, do gánh khoản vay mua nhà tại Bắc Kinh và không có dự án mới, anh buộc phải chuyển sang làm nghề giao đồ ăn để mưu sinh. Với mong muốn trở lại nghiệp diễn, Vu Thanh Bân tham gia một số phim ngắn. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành hai dự án, anh bị chậm thanh toán hơn 10.000 NDT, kéo dài suốt bốn tháng.

Vu Thanh Bân lên tiếng việc bị nợ lương. Ảnh: Sohu.

Theo nam diễn viên, phía sản xuất liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả tiền, thậm chí không ký hợp đồng ở dự án thứ hai với lý do quen biết, khiến anh gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi.

Khi công khai việc đòi lương trên mạng xã hội, Vu Thanh Bân cho biết còn nhận được những lời đe dọa, trong khi nhà sản xuất liên quan đã mất liên lạc. Không chỉ riêng anh, nhiều thành viên khác trong ê-kíp như quay phim, ánh sáng cũng rơi vào cảnh bị nợ lương, buộc phải cùng nhau tìm cách khiếu nại.

Tại Trung Quốc, tình trạng nợ lương trong lĩnh vực phim ngắn diễn ra phổ biến, nhất là với diễn viên phụ và lao động hậu trường. Việc làm việc không hợp đồng khiến nhiều người khó đòi quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.

Hiện Vu Thanh Bân cho biết đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để khởi kiện.

Vu Thanh Bân sinh năm 1984 tại Cát Lâm. Anh bắt đầu sự nghiệp từ những vai phụ trong các phim cổ trang và hiện đại, chẳng hạn Dương Quý Phi Bí sử, The Shaw Eleven Lang, Tân biên thành lãng tử, Băng mỏng…

Năm 2020, Vu Thanh Bân góp mặt trong hai dự án lớn: Ngày tận thế phát sóng trên CCTV và Vượt sông Áp Lục chiếu trên CCTV1, nhận được nhiều lời khen về diễn xuất. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh ít xuất hiện trong các dự án lớn, chủ yếu đóng vai phụ hoặc tham gia phim truyền hình nhỏ.