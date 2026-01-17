Chí Trung gặp 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh

NSƯT Chí Trung hội ngộ NSND Quốc Khánh trong khoảnh khắc đời thường. Chí Trung nhắc việc Táo Quân không phát sóng Tết năm nay, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Mới đây, NSƯT Chí Trung có cuộc hội ngộ cùng NSND Quốc Khánh. Trong hình, hai nghệ sĩ ngồi cạnh nhau, trang phục đời thường, trong một khoảnh khắc gặp gỡ giản dị.

Kèm theo hình ảnh, Chí Trung có dòng chia sẻ đề cập đến việc Táo Quân sẽ không được phát sóng trong dịp Tết năm nay. “Chúng mình cùng cười cho mọi người vui nhé cậu, đã không có Táo năm nay, năm sau sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa nhỉ Khánh ‘Ngọc Hoàng’”, nam nghệ sĩ viết.

Dưới bài đăng, nhiều tài khoản nhắc lại các bộ phim từng có sự tham gia của NSƯT Chí Trung và NSND Quốc Khánh như Ghen, Tết này ai đến xông nhà, Cửa hàng Lô-pa. Đồng thời, không ít khán giả cũng bày tỏ tiếc nuối khi Táo Quân không lên sóng năm nay và mong chương trình sớm trở lại.

Hình ảnh hội ngộ của NSƯT Chí Trung và NSND Quốc Khánh. Ảnh: @chitrung.

Trước đó, vào đầu tháng 1, mạng xã hội lan truyền thông tin NSND Quốc Khánh bị bệnh nặng. Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức – Znews, nghệ sĩ cho biết đây là thông tin không chính xác. NSND Quốc Khánh khẳng định sức khỏe hiện bình thường. Nghệ sĩ cũng phủ nhận những đồn đoán cho rằng Táo Quân tạm dừng vì anh không thể tiếp tục tham gia.

Theo thông báo từ VTV, Táo Quân sẽ tạm dừng sau hơn 2 thập kỷ lên sóng và được thay thế bằng một chương trình khác (kết hợp âm nhạc, hài kịch).

Ở giai đoạn đỉnh cao, nhiều mùa phát sóng ghi nhận lượng người xem cao cùng hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, bộ ba Ngọc Hoàng – Nam Tào – Bắc Đẩu lần lượt do Quốc Khánh, Xuân Bắc và Công Lý thủ vai đã in đậm trong ký ức của nhiều khán giả cả nước.