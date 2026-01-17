Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Chí Trung gặp 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh

  • Thứ bảy, 17/1/2026 12:23 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

NSƯT Chí Trung hội ngộ NSND Quốc Khánh trong khoảnh khắc đời thường. Chí Trung nhắc việc Táo Quân không phát sóng Tết năm nay, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Mới đây, NSƯT Chí Trung có cuộc hội ngộ cùng NSND Quốc Khánh. Trong hình, hai nghệ sĩ ngồi cạnh nhau, trang phục đời thường, trong một khoảnh khắc gặp gỡ giản dị.

Kèm theo hình ảnh, Chí Trung có dòng chia sẻ đề cập đến việc Táo Quân sẽ không được phát sóng trong dịp Tết năm nay. “Chúng mình cùng cười cho mọi người vui nhé cậu, đã không có Táo năm nay, năm sau sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa nhỉ Khánh ‘Ngọc Hoàng’”, nam nghệ sĩ viết.

Dưới bài đăng, nhiều tài khoản nhắc lại các bộ phim từng có sự tham gia của NSƯT Chí Trung và NSND Quốc Khánh như Ghen, Tết này ai đến xông nhà, Cửa hàng Lô-pa. Đồng thời, không ít khán giả cũng bày tỏ tiếc nuối khi Táo Quân không lên sóng năm nay và mong chương trình sớm trở lại.

Quoc Khanh anh 1

Hình ảnh hội ngộ của NSƯT Chí Trung và NSND Quốc Khánh. Ảnh: @chitrung.

Trước đó, vào đầu tháng 1, mạng xã hội lan truyền thông tin NSND Quốc Khánh bị bệnh nặng. Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức – Znews, nghệ sĩ cho biết đây là thông tin không chính xác. NSND Quốc Khánh khẳng định sức khỏe hiện bình thường. Nghệ sĩ cũng phủ nhận những đồn đoán cho rằng Táo Quân tạm dừng vì anh không thể tiếp tục tham gia.

Theo thông báo từ VTV, Táo Quân sẽ tạm dừng sau hơn 2 thập kỷ lên sóng và được thay thế bằng một chương trình khác (kết hợp âm nhạc, hài kịch).

Ở giai đoạn đỉnh cao, nhiều mùa phát sóng ghi nhận lượng người xem cao cùng hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, bộ ba Ngọc Hoàng – Nam Tào – Bắc Đẩu lần lượt do Quốc Khánh, Xuân Bắc và Công Lý thủ vai đã in đậm trong ký ức của nhiều khán giả cả nước.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

David và Victoria Beckham thắng kiện

David Beckham và Victoria Beckham vừa chiến thắng trong một tranh chấp quy hoạch tại Cotswolds. Dự án từng vấp phản đối từ cư dân địa phương.

4 giờ trước

Hoa hậu Thanh Thủy 'đi bão', Hòa Minzy vỡ òa vì U23 Việt Nam

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự tự hào và phấn khích trước chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

7 giờ trước

Quá khứ của Kaity Nguyễn

Kaity Nguyễn gây chú ý khi đăng tải bức ảnh cũ ghi lại diện mạo ở giai đoạn 10 năm trước.

6 giờ trước

Minh An

Quốc Khánh Táo quân Chí Trung Táo Quân giải trí

    Đọc tiếp

    Huynh Lap len tieng tin bi bat hinh anh

    Huỳnh Lập lên tiếng tin bị bắt

    1 giờ trước 14:14 17/1/2026

    0

    Huỳnh Lập bức xúc trước các tin đồn sai lệch về anh lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Anh mong khán giả cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin.

    Toc Tien va Touliver truoc khi ly hon hinh anh

    Tóc Tiên và Touliver trước khi ly hôn

    2 giờ trước 14:06 17/1/2026

    0

    Tóc Tiên và Touliver vướng tin ly hôn từ cuối 2025. Tuy nhiên, tới 17/1, hai nghệ sĩ mới xác nhận chuyện đường ai nấy đi.

    Touliver len tieng hinh anh

    Touliver lên tiếng

    2 giờ trước 13:34 17/1/2026

    0

    Tóc Tiên và Touliver chính thức ly hôn sau nhiều năm đồng hành, gắn bó. Trên trang cá nhân, Touliver đăng tải ảnh vợ cũ và nói lời cảm ơn cô.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý