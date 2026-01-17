Vóc dáng gợi cảm của diễn viên 55 tuổi

Ở tuổi 55, Heather Graham thu hút sự chú ý khi đăng loạt ảnh bikini trên mạng xã hội. Vóc dáng săn chắc của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen.

Theo PageSix, nữ diễn viên Hollywood Heather Graham thu hút sự quan tâm khi đăng tải loạt ảnh bikini trên Instagram cá nhân, đồng thời chia sẻ những cảm xúc đầu năm mới.

Các bức hình được cho là chụp trong chuyến nghỉ dưỡng tại Sardinia (Italy) vào tháng 6/2025. Trong loạt ảnh, ngôi sao phim Boogie Nights diện bikini dây màu xanh, khoe vóc dáng thon gọn với vòng eo săn chắc. Ở tuổi 55, nữ diễn viên giữ phong thái tự tin, thân hình cân đối và làn da khỏe khoắn.

“Chúc mừng năm mới! Tôi biết ơn tất cả tình yêu, bạn bè và những chuyến phiêu lưu trong năm 2025. Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, mong rằng sẽ tràn ngập yêu thương và những cuộc phiêu lưu", Heather Graham viết kèm bài đăng.

Bên cạnh ảnh bikini, nữ diễn viên cũng chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng nhóm bạn thân, gồm nhà sản xuất truyền hình Debra J. Fisher, diễn viên Nina Bergman và nhân vật truyền thông người Canada Liz Plank. Ngoài ra, cô đăng thêm hình ảnh trong trang phục hóa trang Halloween.

Hình ảnh mới của Heather Graham. Ảnh: @heathergraham.

Heather Graham vốn quen thuộc với khán giả qua loạt vai diễn mang hình ảnh quyến rũ và thường xuyên nhận được nhiều lời khen về vóc dáng. Trước đó, vào tháng 6/2025, cô từng gây chú ý khi chụp ảnh cùng Jane Seymour trong chuyến du lịch Italy. Bức ảnh hai nữ diễn viên diện đồ bơi được chia sẻ trên Instagram và nhận nhiều phản hồi tích cực, với nhận xét cả hai “thách thức tuổi tác”.

Heather Graham, sinh năm 1970, là diễn viên điện ảnh người Mỹ với hơn ba thập niên hoạt động trong ngành giải trí. Cô bắt đầu sự nghiệp từ những vai nhỏ trong các phim teen cuối thập niên 1980 như License to Drive và vai diễn được ghi nhận trong Drugstore Cowboy (1989).

Tuy nhiên, vai Brandi/Rollergirl trong Boogie Nights (1997) thực sự đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả. Sau đó, Graham tiếp tục ghi dấu ấn với các bộ phim Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), From Hell (2001), The Hangover (2009)… và nhiều dự án khác.

Heather Graham từng trải qua nhiều mối quan hệ, bao gồm với diễn viên Heath Ledger đầu những năm 2000. Từ năm 2022, cô được cho là hẹn hò với nhà đầu tư John de Neufville.