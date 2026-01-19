Không nhận ra Park Min Young

Park Min Young gây bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh u ám, nguy hiểm trong teaser dự án mới, khác xa hình tượng trước đây.

Theo Chosun, Park Min Young mới đây khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh khác lạ trong dự án mới.

Cụ thể, trong teaser đầu tiên của bộ phim truyền hình Siren, Park Min Young vào vai Han Seol Ah - một nhà đấu giá nghệ thuật bí ẩn, bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo bảo hiểm và những cái chết bí ẩn xảy ra xung quanh mình.

Nhân vật được xây dựng với hình ảnh u ám, lạnh lẽo và nguy hiểm, khác xa vẻ ngoài tươi sáng, ngọt ngào từng gắn liền với nữ diễn viên trong các bộ phim tình cảm - hài lãng mạn trước đây.

Teaser gây tò mò với câu thoại: “Yêu cô ta là chết”. Sự xuất hiện của Han Seol Ah nhanh chóng thu hút những người đàn ông xung quanh, nhưng tất cả đều lần lượt được phát hiện đã tử vong.

Hình ảnh Park Min Young trong teaser phim. Ảnh: tvN.

Đáng chú ý, teaser còn gây ám ảnh với phân cảnh Han Seol Ah ngâm mình trong bồn tắm, để lộ vết bầm trên vai cùng ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn.

Hình ảnh mới mẻ của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả lạ lẫm, đồng thời làm dấy lên sự tò mò về vai diễn lần này. Phim sẽ chính thức phát sóng tập đầu tiên vào đầu tháng 3.

Park Min Young sinh năm 1986, là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô được khán giả biết tới qua các phim truyền hình Sungkyunkwan Scandal, Thư ký Kim sao thế?, City Hunter. Tháng 12/2021, Park Min Young kết thúc hợp đồng với công ty giải trí Namoo Actors. Sau đó, cô ký hợp đồng độc quyền với một công ty mới thành lập mang tên Hook Entertainment do Won Young Sik điều hành.

Người đẹp sắp tái xuất màn ảnh. Ảnh: tvN.

Năm 2022, Park Min Young vướng vào bê bối nghiêm trọng nhất trong 17 năm diễn xuất. Cô gặp rắc rối về cả đời tư lẫn công việc vì từng hẹn hò đại gia tiền số Kang Jong Hyun. Ten Asia đưa tin tháng 10/2022, rating (tỷ suất người xem) các tập Love in Contract sau khi ồn ào tình ái của Park Min Young nổ ra giảm dần. Phim ra mắt ngày 21/9/2022 với rating 3,9% trên đài truyền hình cáp tvN và kết thúc với con số 3% ở tập 16 ngày 10/11/2022. Rating của tập 9 thậm chí xuống tới 2,6%.

Sau khi góp mặt ở series truyền hình Cô đi mà lấy chồng tôi (2024), nữ diễn viên dần lấy lại sự tin tưởng của khán giả.