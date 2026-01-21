'Điều Brooklyn nói về cha mẹ đều là sự thật'

Brooklyn Beckham tố cáo cha mẹ gây tổn thương nghiêm trọng trong ngày cưới năm 2022. Một khách mời dự tiệc cưới đã lên tiếng xác nhận những gì Brooklyn chia sẻ là đúng sự thật.

Gần đây, mâu thuẫn gia đình Beckham tiếp tục leo thang sau khi Brooklyn đưa ra tuyên bố dài nhiều trang, tố cáo cha mẹ đã gây tổn thương nghiêm trọng cho anh trong suốt nhiều năm, đặc biệt là sự việc xảy ra tại đám cưới năm 2022 với Nicola Peltz.

Theo chia sẻ của Brooklyn, trong tiệc cưới tổ chức tại Palm Beach (Mỹ), mẹ anh là Victoria Beckham đã “chiếm lấy” điệu nhảy đầu tiên vốn được lên kế hoạch dành cho cô dâu - chú rể, đồng thời có hành vi “nhảy múa không phù hợp” với anh trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Brooklyn cho biết anh cảm thấy bị sỉ nhục vì điều này.

Theo Daily Mail, những cáo buộc này sau đó nhận được sự ủng hộ công khai từ một số khách mời trong đám cưới, trong đó có Stavros Agapiou, bạn đời của DJ người Anh Fat Tony. Trên mạng xã hội, Agapiou khẳng định anh có mặt tại sự kiện và xác nhận những gì Brooklyn chia sẻ là đúng sự thật.

“Tôi có mặt ở đó và chuyện đó đúng là đã xảy ra. Anh ấy đang nói sự thật”, người này để lại bình luận trên Instagram.

Dù vậy, bình luận này sau đó đã bị xóa, và Stavros đăng một dòng khác: “Tốt cho cậu ấy vì cuối cùng cũng dám lên tiếng!”.

Tiệc cưới của Brooklyn năm 2022 được cho là nơi mọi mâu thuẫn bắt đầu. Ảnh: @Brooklyn.

Trước đó, tạp chí Vogue từng đưa ra tường thuật chính thức về đám cưới, cho biết điệu nhảy đầu tiên của Brooklyn và Nicola diễn ra theo đúng nghi thức, và sau đó Brooklyn là người mời mẹ lên sân khấu. Tuy nhiên, Brooklyn phủ nhận chi tiết này, khẳng định kế hoạch ban đầu của anh đã bị thay đổi ngoài ý muốn.

Trong tuyên bố cá nhân, Brooklyn cho biết anh đã im lặng suốt nhiều năm nhằm giữ gìn sự riêng tư cho gia đình, nhưng buộc phải lên tiếng sau khi cho rằng cha mẹ và đội ngũ của họ liên tục cung cấp thông tin bất lợi cho báo chí. Anh cáo buộc gia đình đặt hình ảnh công chúng và “thương hiệu Beckham” lên trên hạnh phúc cá nhân, đồng thời cho rằng cuộc hôn nhân của anh từng bị can thiệp nghiêm trọng.

Brooklyn cũng tiết lộ việc anh và Nicola gia hạn lời thề hôn nhân vào năm 2025 mà không có sự tham dự của gia đình là để “tạo ra những ký ức mới tích cực”, thay cho những trải nghiệm gây tổn thương trong ngày cưới trước đó. Kể từ đó, cặp đôi vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng của gia đình Beckham, bao gồm sinh nhật lần thứ 50 và lễ phong tước hiệp sĩ của David Beckham.

Theo thông tin từ Daily Mail, cuộc đối chất bùng nổ của Brooklyn với “thương hiệu Beckham” là điều không thể tránh khỏi, sau một mùa Giáng sinh đầy căng thẳng. Dù vậy, khán giả vẫn bị sốc khi đọc những dòng Brooklyn cáo buộc mẹ mình.

Hiện phía gia đình Beckham chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc.