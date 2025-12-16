Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mối quan hệ của Thu Trang với Trấn Thành

  • Thứ ba, 16/12/2025 20:25 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Tiến Luật cho biết dù có những lúc giận dỗi, Trấn Thành, Trường Giang và Thu Trang vẫn giữ mối quan hệ tốt, không có chuyện như lời đồn.

Chiều 16/12, Tiến Luật gây chú ý khi có bài đăng trên trang cá nhân, chia sẻ góc nhìn về cuộc đua phim Tết 2026. Anh đăng tải tấm hình Trường Giang, Trấn Thành và bà xã Thu Trang chụp chung trong một vở diễn cách đây đã lâu.

Diễn viên cho biết đã chứng kiến tình bạn của ba người từ những ngày đầu tiên. Anh nhắc lại kỷ niệm khi Trấn Thành mua chiếc xe đầu tiên, chạy qua nhà Thu Trang để chở cô đi ăn, hay khi cả ba hẹn nhau ăn quán cháo lề đường...

Tien Luat anh 1

Tiến Luật cho biết Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang vẫn giữ mối quan hệ tốt. Ảnh: FBNV.

"Rồi cả ba mỗi đứa một xe, mỗi người một hướng. Lúc lên xe vợ tôi nói, nhìn ba đứa bạn thân từ lúc khổ tới khi cả ba có được ba chiếc xe hơi, sao cảm giác em phấn khích quá. Tới giờ thì cả ba đều có gia đình và sự nghiệp riêng, nên chắc không còn nhiều thời gian đi thâu đêm như cách đây gần 20 năm", Tiến Luật viết.

Diễn viên cho biết thời gian qua, có nhiều tin đồn về tình bạn giữa ba người. Song anh chia sẻ dù có những lúc giận dỗi, cả ba vẫn chơi với nhau như ngày đầu. "Vẫn dõi theo, vẫn chơi đúng kiểu, đúng nơi mà các bạn đã xuất phát. Ừ thì cũng có lúc bực lúc giận, nhưng để đạp nhau cho banh chành thì bản thân tôi nghĩ không có", Tiến Luật viết.

Dịp Tết Âm lịch 2026, rạp Việt chứng kiến cuộc đấu căng thẳng chưa từng có khi có tới 4 phim ra rạp. Trong số đó, cuộc so găng giữa hai phim của Trường Giang (Nhà ba tôi một phòng) và Trấn Thành (Thỏ ơi) được nhiều khán giả quan tâm, bàn luận. Ngoài ra, hai bộ phim khác cũng tham gia cuộc đấu là Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn và Mùi phở của Minh Beta. Trong khi đó, Thu Trang tung ra Ai thương ai mến vào dịp Tết Dương lịch.

