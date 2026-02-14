Mô hình kiểu MU đẩy CLB Premier League thành con nợ lớn

Từng là đội bóng kiểu mẫu với khả năng độc lập tài chính, Burnley giờ chìm trong khoản nợ 113 triệu bảng cùng phong độ sa sút sau thương vụ đổi chủ đầy rủi ro.

Đội bóng của Walker đang chìm sâu vào khủng hoảng.

Hơn 6 năm trước, Burnley là biểu tượng cho sự ổn định tại Premier League. Dưới quyền sở hữu của Mike Garlick và John Banaszkiewicz, CLB không mang nợ, thậm chí cân bằng tài chính trong mùa dịch - điều hiếm thấy ở bóng đá đỉnh cao.

Mùa 2017/18, Burnley còn cán đích trong top 7 Premier League, giành vé dự cúp châu Âu và chuẩn bị bước vào mùa thứ 5 liên tiếp ở hạng đấu cao nhất. Với khoảng 20.000 khán giả mỗi trận và nguồn thu hạn chế, đó đã là một kỳ tích.

Mọi thứ rẽ sang hướng khác vào tháng 12/2020, khi quỹ đầu tư ALK Capital do Alan Pace dẫn đầu mua lại 84% cổ phần CLB. Thương vụ được thực hiện theo hình thức vay nợ, tương tự cách gia đình nhà Glazer thâu tóm Manchester United. Khoản vay 65 triệu bảng từ MSD UK Holdings khiến Burnley, về bản chất, phải gánh một khoản thế chấp.

Mô hình mua lại bằng đòn bẩy tài chính luôn gây tranh cãi vì đẩy rủi ro sang phía đội bóng. Sau khi Burnley rớt hạng năm 2022, phần lớn khoản vay đến hạn. Tổng nợ hiện tăng lên 113 triệu bảng, tiêu tốn khoảng 10 triệu bảng mỗi năm tiền lãi.

Cấu trúc sở hữu cũng thiếu minh bạch. Công ty Calder Vale Holdings Ltd (pháp nhân tại Anh, được ALK Capital lập ra để thực hiện thương vụ mua Burnley - PV) bị thanh lý mà chưa từng nộp báo cáo tài chính. Đơn vị tiếp quản Velocity Capital cũng đang chậm nộp báo cáo tài chính theo quy định.

Burnley nguy cơ rớt hạng khi đứng thứ 19 ở Premier League sau 26 vòng.

Trong khi đó, tình hình chuyên môn đi xuống rõ rệt. Burnley từ vị thế ổn định trở thành CLB liên tục lên xuống hạng và đứng trước nguy cơ rớt hạng lần thứ 3 trong 4 mùa.

Hai mùa gần nhất, họ chi khoảng 208 triệu bảng cho chuyển nhượng, riêng hơn 70 triệu bảng cho Lesley Ugochukwu, Armando Broja, Loum Tchaouna và Bashir Humphreys trong hè 2025 nhưng hiệu quả hạn chế.

Trước đó, Burnley còn có thể bán James Trafford, Wilson Odobert, Sander Berge hay Dara O’Shea để bù đắp tài chính. Hiện tại, những tài sản giá trị cao trong đội hình không còn nhiều.

Tại Turf Moor, bầu không khí trở nên ngột ngạt. CĐV công khai chỉ trích giới chủ. Khi được BBC hỏi về làn sóng phản đối, Alan Pace ví người hâm mộ như "đứa trẻ 3 tuổi nổi cơn ăn vạ". Phát biểu này càng đổ thêm dầu vào lửa.

Burnley từng là CLB không nợ nần, không hoài nghi về tương lai. Giờ đây, họ mang trên mình khoản nợ 113 triệu bảng và một bản sắc mờ nhạt. Rủi ro hiện hữu, còn những lợi ích được hứa hẹn từ cuộc tiếp quản thì chưa thấy đâu.

Hiện tại chưa có dấu hiệu giới chủ Burnley mất khả năng thanh toán hay bị đưa vào diện quản lý đặc biệt (administration). Tuy nhiên, truyền thông Anh tiết lộ CLB đang ở trạng thái tài chính rất mong manh. Nguy cơ phá sản không phải là tức thời, nhưng dần khiến người hâm mộ bắt đầu lo lắng.

Màn lội ngược dòng không tưởng tại Premier League Rạng sáng 12/2, Burnley, CLB đứng trong nhóm "cầm đèn đỏ" đánh bại chủ nhà Crystal Palace 3-2 dù bị dẫn trước 2-0.