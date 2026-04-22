Mixue bắt đầu 'lọc' cửa hàng tại Việt Nam

Sau giai đoạn mở rộng nhanh tại Đông Nam Á, Mixue Group đang chuyển hướng chiến lược tại Việt Nam, khi bắt đầu thu hẹp số lượng cửa hàng và tập trung vào hiệu quả vận hành.

Tại Việt Nam, Mixue đang thu hẹp số lượng điểm bán sau giai đoạn mở rộng ồ ạt. Ảnh: Mixue.

Tại báo cáo thường niên 2025, Mixue Group (Trung Quốc) cho biết số lượng điểm bán tại các thị trường trọng điểm ở nước ngoài như Việt Nam và Indonesia đã giảm trong năm vừa qua, trong bối cảnh hãng ưu tiên tối ưu hóa mạng lưới hiện có thay vì tiếp tục mở rộng ồ ạt.

Dữ liệu cho thấy tổng số cửa hàng quốc tế của Mixue vào cuối năm 2025 là 4.467 điểm, giảm khoảng 428 cửa hàng so với cuối năm trước. Tuy nhiên, cùng thời gian này, hãng vẫn mở rộng sang các thị trường mới như Mỹ và Kazakhstan, cũng như tiếp tục gia tăng hiện diện tại một số quốc gia khác.

Điều này đồng nghĩa phần sụt giảm ròng 428 cửa hàng nhiều khả năng tập trung ở các thị trường đã phát triển trước đó, trong đó có Việt Nam và Indonesia, nơi Mixue lần đầu tiên đóng các cửa hàng kém hiệu quả để tái cấu trúc hệ thống.

Động thái này phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của chuỗi trà sữa giá rẻ Trung Quốc, khi thị trường Đông Nam Á không còn dễ tăng trưởng như giai đoạn đầu.

Tại Việt Nam, sau thời kỳ bùng nổ với mật độ cửa hàng dày đặc, thị trường đồ uống đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, buộc các thương hiệu phải chú trọng hiệu quả từng điểm bán thay vì chạy đua số lượng.

Bên cạnh việc thu hẹp số lượng cửa hàng, Mixue Group cũng đồng thời triển khai quá trình tái cấu trúc mô hình vận hành tại Việt Nam.

Theo báo cáo, doanh nghiệp đang đẩy nhanh chuyển đổi từ mô hình cửa hàng nhỏ truyền thống sang các cửa hàng quy mô lớn hơn, với thiết kế hiện đại và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Các điểm bán mới được mở rộng quầy pha chế, phân luồng khách rõ ràng hơn, đồng thời ưu tiên đặt tại các vị trí có lưu lượng khách cao và tiềm năng tiêu dùng tốt.

Những thay đổi bước đầu mang lại tín hiệu tích cực. Trong nửa cuối năm 2025, doanh thu trung bình của các cửa hàng mới tại Việt Nam và Indonesia cao hơn khoảng 1,7 lần so với trước đó. Trong khi đó, doanh thu trung bình của các cửa hàng hiện hữu cũng tăng gần 18% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả từ việc tái cấu trúc vận hành.

Dù có sự điều chỉnh, Mixue vẫn nhấn mạnh Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, là khu vực trọng điểm trong chiến lược quốc tế. Doanh nghiệp đánh giá khu vực này sở hữu cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng lớn và phù hợp với định vị sản phẩm giá rẻ, dễ tiếp cận của hãng.

Ở quy mô toàn cầu, Mixue vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh. Năm 2025, doanh thu của hãng đạt khoảng 33,56 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 4,6 tỷ USD ), tăng 35% so với năm trước, trong khi lợi nhuận đạt gần 5,93 tỷ nhân dân tệ ( 870 triệu USD ).

Tính đến cuối năm 2025, hệ thống của Mixue đã mở rộng lên gần 60.000 cửa hàng trên toàn cầu, trở thành chuỗi F&B có quy mô lớn nhất thế giới về số lượng điểm bán.

Đáng chú ý, mô hình kinh doanh của Mixue không phụ thuộc chủ yếu vào phí nhượng quyền mà đến từ việc bán nguyên liệu, thiết bị và chuỗi cung ứng cho các cửa hàng. Mảng này chiếm tới hơn 97% tổng doanh thu của hệ thống, cho thấy công ty vận hành như một “đế chế cung ứng” hơn là một chuỗi bán lẻ truyền thống.

Nhờ mô hình này, Mixue có thể mở rộng nhanh với chi phí thấp, nhưng đồng thời cũng đối mặt với thách thức kiểm soát chất lượng và hiệu quả vận hành khi số lượng cửa hàng tăng quá nhanh.

Tại Việt Nam, Mixue gia nhập thị trường từ khoảng năm 2018 và tăng tốc mạnh trong giai đoạn 2022-2024 thông qua mô hình nhượng quyền. Với lợi thế giá rẻ, chỉ 10.000-25.000 đồng mỗi sản phẩm, thương hiệu nhanh chóng phủ rộng tại các đô thị lớn và khu vực đông dân cư.