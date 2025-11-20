Mixue đóng hàng loạt cửa hàng ở Việt Nam

Chuỗi trà sữa Mixue đang mạnh tay thu hẹp hoạt động ở Việt Nam khi đóng hàng loạt cửa hàng kém hiệu quả, bất chấp kết quả kinh doanh nửa đầu 2025 tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số.

Mixue Group vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số trên hầu hết chỉ tiêu tài chính quan trọng.

Trong đó, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 39% so với cùng kỳ lên 14,87 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,1 tỷ USD ) trong khi lợi nhuận ròng tăng 44% lên 2,72 tỷ nhân dân tệ ( 381 triệu USD ).

Tính đến giữa năm, Mixue vận hành 53.014 cửa hàng trên toàn thế giới, tăng 9.796 điểm bán so với một năm trước đó, vượt tổng số điểm mở mới trong cả năm 2024. Phần lớn tăng trưởng đến từ thị trường Trung Quốc đại lục, nơi Mixue bổ sung 9.668 thời gian vừa rồi.

Mixue áp đảo đối thủ

Theo KrAsia, các thương hiệu trà sữa đang đẩy mạnh thâm nhập vào những thị trường cấp thấp hơn. Mixue xác định khoảng 30.000 thị trấn cấp hương trấn của Trung Quốc là ưu tiên cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Kết quả giữa năm của GoodMe cũng phản ánh xu hướng tương tự. Tính đến nửa đầu 2025, 81% cửa hàng của GoodMe nằm tại các thành phố cấp 2 trở xuống, trong đó khu vực thị trấn chiếm 43% mạng lưới, tăng từ 39% so với cùng kỳ.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA MIXUE PHỤC HỒI MẠNH KQKD hàng năm của Mixue; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2023 2024 6T/2025 Doanh thu tỷ nhân dân tệ 20.3 14.83 14.87 Lợi nhuận sau thuế

3.19 4.45 2.72

Sự cạnh tranh trong mảng giao đồ ăn cũng góp phần thúc đẩy doanh số của các chuỗi trà sữa. Dù Mixue không công bố số liệu tăng trưởng cửa hàng hiện hữu, công ty nghiên cứu Dolphin Research ước tính chỉ số này tăng gần 9% trong nửa đầu 2025.

GoodMe cũng tăng trưởng tích cực khi chứng kiến giá trị giao dịch (GMV) bình quân mỗi cửa hàng đạt 1,37 triệu nhân dân tệ (khoảng 191.800 USD ), tăng 21% so với cùng kỳ nhờ doanh số giao hàng và các sản phẩm mới.

Giá cà phê và chanh tăng đã kéo chi phí nguyên liệu đầu vào của toàn ngành đi lên. Dù vậy, Mixue vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp 31,6% trong nửa đầu 2025, chỉ giảm 0,3 điểm % so với một năm trước.

Tại buổi công bố kết quả kinh doanh, Giám đốc tài chính Zhang Yuan cho biết giá đường và sữa giảm cùng hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng đã giúp bù đắp phần chi phí tăng thêm. Ông cho biết Mixue đặt mục tiêu duy trì biên lợi nhuận gộp quanh mức 30% trong dài hạn.

Cắt giảm hàng loạt cửa hàng ở Việt Nam, Indonesia

Trong nửa đầu năm 2025, Mixue Bingcheng vận hành 4.733 cửa hàng ở nước ngoài, tăng so với 4.606 điểm cùng kỳ nhưng giảm từ mức 4.895 điểm cuối năm 2024, tương đương mức rút ròng 162 cửa hàng.

Cai Weimiao, Giám đốc điều hành kiêm phụ trách chuỗi cung ứng tuyến đầu, cho biết doanh nghiệp đã đóng các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả tại Indonesia và Việt Nam - vốn là 2 thị trường nước ngoài lớn nhất. Tính đến 30/9/2024, 2 quốc gia này lần lượt có 2.667 và 1.304 cửa hàng Mixue Bingcheng, theo bản cáo bạch IPO.

Cai cho biết việc đóng - mở lại theo hướng “tinh gọn hóa vận hành” đã cải thiện hiệu quả. Các cửa hàng được tái bố trí tại cả 2 thị trường ghi nhận doanh số bình quân ngày tăng trên 50%.

Nhưng thách thức vận hành vẫn không nhỏ. Một đối tác dịch vụ tại Indonesia nói với 36Kr rằng việc đào tạo nhân viên về vệ sinh và quy trình hàng ngày đòi hỏi sự kiên trì. “Nhiều nhân viên không hiểu vì sao kem hết hạn không được sử dụng, hay vì sao sàn phải lau hàng ngày. Những thứ vốn là thói quen ở Trung Quốc lại cần rất nhiều thời gian để giải thích ở Indonesia”, người này cho biết.

Mixue đang có hơn 4.700 cửa hàng ở nước ngoài. Ảnh: Quỳnh Danh.

Để xử lý, Mixue đã đưa nhân sự nước ngoài sang Trung Quốc đào tạo từ cuối 2024. Trong năm nay, công ty dự định lập trung tâm hỗ trợ kinh doanh toàn cầu để củng cố khâu vận hành hậu trường.

Dù phải điều chỉnh, chiến lược mở rộng vẫn tiếp diễn. Tháng 4, Mixue Bingcheng khai trương cửa hàng đầu tiên tại Kazakhstan, chính thức tiến vào Trung Á. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch đặt chân tới Brazil trong năm nay. Lucky Cup thì mở cửa hàng quốc tế đầu tiên tại Malaysia vào tháng 8, đánh dấu bước khởi động cho chiến lược ra nước ngoài.

Hiện Mixue Bingcheng vẫn là thương hiệu trà sữa Trung Quốc có hiện diện lớn nhất ở nước ngoài. Nhiều đối thủ vẫn đang thử nghiệm mô hình trong nước hoặc xem việc mở rộng ra thế giới chủ yếu như công cụ marketing, chứ chưa đầu tư dài hơi vào chuỗi cung ứng.

Lucky Cup còn bao nhiêu dư địa để tăng trưởng?

Lucky Cup là một trong những mảng tăng trưởng nhanh nhất của Mixue trong năm nay. Tính đến tháng 7, số lượng cửa hàng đã ký hợp đồng của thương hiệu vượt 7.000 điểm, tăng mạnh so với khoảng 4.000 cửa hàng vào cuối năm 2024.

Theo nguồn tin của 36Kr, mục tiêu năm 2025 của Lucky Cup là đạt 10.000 cửa hàng, tương đương mức tăng trưởng 150%.

Đà mở rộng tập trung vào các đô thị tuyến 1 và tuyến 2, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Dương Tử và Đồng bằng Châu Giang. Một người am hiểu hoạt động của công ty nói với 36Kr rằng các cửa hàng tại đô thị lớn đã chứng minh được hiệu quả tài chính.

“Các cửa hàng trong nội đô có diện tích khoảng 20-30 m2, chủ yếu phục vụ mang đi. Giá trị hóa đơn trung bình cao hơn 1 tệ ( 0,14 USD ) so với các thành phố cấp thấp hơn và thời gian hoàn vốn dưới một năm”, người này cho biết.

Chiến lược đẩy mạnh vào khu vực đô thị cũng là bài kiểm tra đối với định vị và danh mục sản phẩm của Lucky Cup. Báo cáo tài chính không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng ban lãnh đạo đã chia sẻ thêm tại buổi họp phân tích.

Pan Guofei, CEO mảng kinh doanh Trung Quốc của Lucky Cup, cho biết thương hiệu đang hưởng lợi lớn từ hoạt động thu mua quy mô lớn của Mixue.

“Khi Lucky Cup chỉ mới có 100 cửa hàng, chúng tôi đã thiết lập các kênh thu mua trực tiếp tại những vùng trồng cà phê chủ lực như Brazil và Colombia”, ông nói.

Lợi thế quy mô giúp Lucky Cup cung cấp cho đối tác nhượng quyền loại cà phê blend từ 6 quốc gia với giá 69,5 tệ/kg trong khi các thương hiệu khác phải trả 90-120 tệ mỗi kg. Chi phí thấp cho phép Lucky Cup duy trì mức giá dễ tiếp cận mà không làm ảnh hưởng biên lợi nhuận. Ly Americano 5,9 tệ ( 0,8 USD ) - chỉ gồm cà phê và nước - mang lại biên lợi nhuận gộp hơn 50%.

Thách thức lớn của Lucky Cup là nguy cơ “dẫm chân” Mixue Bingcheng, vốn cũng bán cà phê. Tuy nhiên, Pan khẳng định 2 thương hiệu phục vụ 2 mục đích khác nhau: Lucky Cup tập trung vào cà phê xay tươi, pha bằng máy bán tự động bán chuyên nghiệp với hạt rang từ nhà máy còn Mixue cung cấp cà phê như sản phẩm bổ sung, sử dụng bột cà phê xay sẵn để pha chế nhanh và đơn giản.

Với hơn 7.000 cửa hàng, Lucky Cup hiện là chuỗi cà phê pha tại chỗ lớn thứ tư Trung Quốc. Nhưng quỹ đạo tăng trưởng của thương hiệu sẽ phụ thuộc phần lớn vào quy mô phân khúc cà phê giá rẻ.

Các đối thủ như Luckin và Cotti vẫn theo đuổi nhóm khách văn phòng trung lưu với mức giá 9,9 tệ ( 1,4 USD ) và hình ảnh thương hiệu đậm tính đô thị. Ngược lại, Lucky Cup đặt cược vào chiến lược coi cà phê như nhu yếu phẩm hàng ngày thay vì sản phẩm phong cách sống.