Mitsubishi Xpander số sàn thế hệ mới ra mắt Việt Nam, giá 568 triệu

So với bản tiền nhiệm, Mitsubishi Xpander số sàn được tăng nhẹ về thông số kích thước.

Mitsubishi vừa giới thiệu mẫu xe Xpander bản số sàn thế hệ mới. So với bản tiền nhiệm, mẫu MPV này không ghi nhận quá nhiều khác biệt về mặt ngoại thất. Với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc, Xpander được tinh chỉnh đôi chút nhằm đồng bộ với thiết kế của các phiên bản số tự động.

Điểm nhấn lớn nhất ở lần nâng cấp này là kích thước. Xe được tăng thêm 120 mm chiều dài so với bản tiền nhiệm.

Khác biệt đôi chút còn nằm ở mâm xe với ốp mâm đa chấu kiểu mới, giữ nguyên kích thước 16 inch. Bên trong khoang lái, cụm đồng hồ được gia tăng lên 7 inch, cùng màn hình trung tâm tiếp tục có thể kết nối Apple Carplay, Android Auto có dây.

Thiết kế đầu xe của bản MT nay trông tương đồng với mẫu xe số tự động. Ảnh: Mitsubishi.

Hàng ghế 2 được bổ sung 3 ghế tựa đầu cùng bệ tỳ tay trung tâm tích hợp khay để ly. Dưới nắp ca pô tiếp tục là động cơ MIVEC 1.5, đi cùng hộp số sàn 5 cấp, cho công suất khoảng 103 mã lực, mô men xoắn 141 Nm.

Động cơ của Xpander 2026 đạt chuẩn khí thải Euro 5 và tương thích với xăng E10.

Xe được bán với giá 568 triệu đồng đi cùng ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 3. Với giá bán dưới 600 triệu đồng, Xpander MT được kỳ vọng sẽ là phiên bản tiếp tục củng cố doanh số của cựu vương MPV dịch vụ trước các đối thủ như VinFast Limo Green, BYD M6 hay MG G50, Hyundai Stargazer.