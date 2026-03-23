Mitsubishi Xpander hybrid 2026 xuất hiện tại Bangkok Motorshow

So với mẫu xe được trưng bày tại triển lãm năm ngoái, chiếc Mitsubishi Xpander hybrid nay trông mạnh mẽ hơn với ngoại hình mới.

Sau một năm kể từ lần ra mắt, mẫu MPV Mitsubishi Xpander hybrid nay đã trải qua lần nâng cấp đầu tiên. Chiếc Xpander HEV tiếp tục được trưng bày tại Bangkok Motorshow 2026, thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan.

Các kích thước dài x rộng x cao của mẫu MPV 7 chỗ được giữ nguyên, lần lượt là 4.595 x 1.750 x 1.750 mm, tương tự là chiều dài trục cơ sở không đổi 2.775 mm.

Nhìn từ bên ngoài có thể thấy so với mẫu xe từng xuất hiện vào năm trước, chiếc Xpander HEV nay đã hầm hố hơn đáng kể. Phần lưới tản nhiệt được thay đổi họa tiết và có thêm dải đèn LED chạy ngang, nối với cặp đèn chiếu sáng ở viền nắp ca pô. Cản trước nay cũng được lắp các khung dày kim loại bao quanh cặp đèn sương mù, tạo hiệu ứng thị giác gập nổi.

Thiết kế của Xpander HEV mới trông hầm hố hơn bản tiền nhiệm (phải). Ảnh: Top Gear Phillipines, Đan Thanh.

Trong khi đó nhìn từ phía đuôi xe, Xpander hybrid lại không có nhiều sự thay đổi. Điểm nhấn duy nhất ở khu vực này là phần cản sau được thay đổi kiểu dáng, cụm đèn cảnh báo ở đuôi nay cũng dời xuống cùng vị trí.

Bên trong khoang lái, các trang bị và thiết kế cũng được giữ nguyên. Xe tiếp tục được phủ gam màu xám-đen bên trong cabin. Mitsubishi vẫn trang bị cho Xpander HEV cần số điện tử, phanh tay điện tử và màn hình giải trí trung tâm đặt nổi kích thước 10 inch.

Với kích thước không đổi, hàng ghế sau của mẫu MPV vẫn cung cấp không gian để chân khá thoải mái cho người ngồi.

Về sức mạnh, Mitsubishi trang bị cho Xpander hybrid bản nâng cấp công nghệ HEV e:MOTION, bao gồm động cơ 4 xy-lanh 1.6L cho ra công suất 95 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm.

Không có nhiều thay đổi bên trong khoang lái của Mitsubishi Xpander hybrid năm nay. Ảnh: Top Gear Phillipines.

Khi kết hợp với motor điện, mẫu MPV cho sức mạnh tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Xe có 7 chế độ lái gồm Normal, Wet, Gravel, Tarmac, Mud, EV 100% và EV Charge. Tại Thái Lan, mẫu xe được bán với giá khoảng 939.000 Baht, tương đương 29.150 USD .

Hiện chưa rõ Mitsubishi có ý định mang Xpander hybrid đến Việt Nam hay không. Trước đó vào tháng 9/2025, hãng cũng vừa giới thiệu bản nâng cấp giữa dòng đời cho mẫu MPV chạy xăng với giá dao động 598-659 triệu đồng. Nếu được ra mắt, đây sẽ là một đối thủ mới, cạnh tranh cùng Suzuki XL7 Hybrid, MG G50 hay các đối thủ MPV xanh khác tại Việt Nam như BYD M6, VinFast Limo Green.