Lý do hơn trăm xe siêu sang Rolls-Royce Cullinan bị triệu hồi

  • Thứ hai, 23/3/2026 14:57 (GMT+7)
Tổng cộng 102 xe Rolls-Royce Cullinan cần được triệu hồi để kiểm tra và siết lại bu-lông trong cụm căng dây đai an toàn.

Theo Carscoops, Rolls-Royce đang phát lệnh triệu hồi với 102 xe SUV hạng siêu sang Rolls-Royce Cullinan sau khi nhận ra bộ phận căng dây an toàn ở hàng ghế sau có thể chưa được siết chặt đúng cách.

Lúc này, chủ sở hữu số xe Rolls-Royce Cullinan thuộc diện ảnh hưởng được khuyến cáo không sử dụng ghế sau hoặc khu vực khoang hành lý cho đến khi vấn đề được khắc phục.

Thông thường, các đợt triệu hồi sẽ được triển khai do sự cố an toàn, hoặc trong vài trường hợp chỉ do lỗi nhỏ ở một vài khâu hoàn thiện. Với 102 xe Rolls-Royce Cullinan, một cuộc thử nghiệm trên đường là nguyên nhân trực tiếp.

Hãng xe siêu sang của Anh cho biết trong buổi chạy thử đó, đội ngũ thực hiện đã nghe thấy tiếng kêu lạch cạch và xác định tiếng ồn đến từ một bu-lông thuộc bộ phận căng dây đai an toàn.

Từ đây, đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, nhận ra những chiếc Rolls-Royce Cullinan sản xuất từ ngày 27/11/2019 có thể vẫn còn bu-lông bị lỏng tại cùng vị trí.

Hãng xe siêu sang của Anh quyết định phát đi lệnh triệu hồi với 102 xe Rolls-Royce Cullinan xuất xưởng từ ngày 27/11/2019 đến ngày 19/11/2025. Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra các bu-lông, đảm bảo chúng được siết chặt đúng thông số yêu cầu.

Chuyên trang Carscoops nhận định khi một bu-lông bị lỏng theo thời gian, dây đai an toàn ghế sau có thể không còn đủ khả năng giữ hành khách chắc chắn trong trường hợp không may xảy ra va chạm.

Ở một vài phiên bản, lựa lưng ghế sau cũng có thể di chuyển về trước nếu hành lý bị xê dịch khi va chạm, dẫn đến tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách.

Do những rủi ro này, chủ sở hữu các xe Rolls-Royce Cullinan thuộc diện triệu hồi được khuyến cáo không nên sử dụng hàng ghế sau, hoặc để bất kỳ thứ gì trong khoang hành lý cho đến khi xe được kiểm tra và khắc phục triệt để.

Rolls-Royce cho biết chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tai nạn hoặc thương tích liên quan đến sự cố này. Hãng xe siêu sang của Anh cũng cho biết cách khắc phục rất đơn giản, sẽ được thực hiện miễn phí.

Chuyên trang Carscoops nhận định quy mô triệu hồi chỉ 102 xe là khá nhỏ xét trên bình diện toàn ngành công nghiệp ôtô. Tuy nhiên khi đặt vào trường hợp một hãng xe siêu sang như Rolls-Royce và một mẫu SUV đắt tiền như Cullinan, đợt triệu hồi này mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Rolls-Royce lùi bước khỏi lộ trình thuần điện

Hãng xe siêu sang Rolls-Royce đang điều chỉnh chiến lược điện hóa khi nhận thấy nhiều khách hàng của mình vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ động cơ đốt trong truyền thống, đặc biệt là cấu hình V12 đặc trưng.

13:33 21/3/2026

Rolls-Royce Cullinan bản thuần điện sẽ như thế nào?

Bản thử nghiệm của mẫu Rolls-Royce thuần điện thứ hai được phát hiện, và có thể chính là thế hệ tiếp theo của Cullinan.

08:02 10/2/2026

Phúc Hậu

Rolls-Royce Cullinan siêu sang SUV triệu hồi

