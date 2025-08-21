Minh tinh 'Bản năng gốc' hở bạo

Sharon Stone khiến nhiều người ngỡ ngàng với bức ảnh táo bạo trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho thấy sự tự tin bất chấp tuổi tác.

Theo The Sun, Sharon Stone thực hiện bộ ảnh cho tạp chí Harper's Bazaar Tây Ban Nha số tháng 9. Bộ trang phục đầu tiên đồng thời nổi bật nhất cho thấy nữ diễn viên diện áo choàng khoét sâu hai bên, kèm đôi giày cao gót màu bạc.

Sharon Stone trong bộ ảnh mới. Ảnh: Harper's Bazaar.

Trong loạt ảnh còn lại, Sharon Stone chọn trang phục kín đáo xen lẫn cá tính với màu ảnh đen trắng. Ở tuổi 67, minh tinh khiến nhiều người bất ngờ bởi sự táo bạo.

Mới đây, Sharon Stone dập tắt tin đồn tái xuất vai diễn thương hiệu Catherine Tramell trong phiên bản remake của bộ phim hình sự, tình dục 18+ Basic Instinct (tựa Việt: Bản năng gốc).

"Nếu họ định tái hiện bộ phim đó thì tôi thực sự không hiểu. Ý tôi là cứ làm đi nhưng chúc may mắn nhé", Sharon Stone nói.

Tại buổi dạ tiệc Women In Film & Television Muse Awards vào năm 2023, Sharon Stone vẫn hậm hực vì cát-xê thấp khi tham gia bộ phim: "Tôi chỉ kiếm được 500.000 USD , trong khi Michael Douglas bỏ túi đến 14 triệu USD . Lúc bấy giờ, tôi là người mới và anh ấy là ngôi sao lớn".

Trong podcast Table for Two cùng năm đó, nữ diễn viên tiết lộ quyết định tham gia Basic Instinct vào năm 1992 đã khiến cô mất quyền nuôi con trai vào tay chồng cũ, nhà báo Phil Bronstein.

"Thẩm phán hỏi con trai bé bỏng của tôi rằng: 'Con có biết mẹ đóng phim 18+ hay không?'. Tôi nghĩ, đây là câu hỏi sai lầm, sự sai lầm mang tính hệ thống, rằng tôi được coi là kiểu phụ huynh không đàng hoàng mới đóng bộ phim đó", bà kể.

Sharon Stone thử sức với nhiều phong cách. Ảnh: Harper's Bazaar.

Sharon Stone là diễn viên kiêm người mẫu đình đám của Mỹ một thời. Sharon trở nên nổi tiếng khi vào vai Catherine Trammell - nữ tiểu thuyết gia giàu có, quyến rũ và bí ẩn trong bộ phim Basic Instinct (Bản năng gốc).

Bên cạnh đó, Stone mang về giải Quả cầu vàng ở hạng mục Nữ diễn viên hay nhất cho phim điện ảnh Casino. Những bộ phim nổi tiếng khác của bà là Total Recall (1990), Catwoman (2004) Broken Flowers (2005), Alpha Dog (2006)... Kể từ năm 1995, Stone đã được gắn sao trên đại lộ Danh vọng Hollywood.