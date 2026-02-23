Minh Beta: 'Với nguồn lực của tôi, sao phải áp lực doanh thu Mùi phở'

“Tôi sẽ có phương án bảo vệ bản thân tốt hơn ở dự án sau này”, Minh Beta chia sẻ sau khi "Mùi phở" vướng ồn ào bị truyền thông bẩn. Anh cũng làm rõ tin đồn mâu thuẫn với Thu Trang.

“Cái hoạt động truyền thông bẩn về phim trên thị trường, tôi có quan sát thấy. Tôi sẽ có những sự chuẩn bị để bảo vệ bản thân, chứ không đi gây chiến hay đổ lên đầu ai khác”, đó là những gì Minh Beta nói với Tri Thức - Znews, ba ngày trước khi Mùi phở ra rạp.

Dù đã mường tượng trước mọi chuyện, song diễn biến những ngày qua cho thấy Mùi phở vẫn không thể tránh khỏi việc trở thành nạn nhân của các chiêu trò hạ bệ phim, mà như nam đạo diễn chia sẻ là chưa bao giờ phải đối diện với những sự tấn công ác ý đến vậy, “đến mức trắng trợn và hoang đường”. Trong bối cảnh đó, Mùi phở cũng đang gặp khó khăn ở phòng vé, nhiều khả năng sẽ mang về khoản lỗ không nhỏ cho đơn vị sản xuất.

Trong thời gian dẫn dắt đứa con tinh thần chinh chiến tại mùa phim khắc nghiệt nhất năm, đạo diễn Minh Beta có dịp gặp lại Tri Thức - Znews, nói về khoảng thời gian đầy biến động vừa qua. Bên cạnh đó, anh cũng đính chính những tin đồn về việc rạn nứt với Thu Trang trong quá trình làm việc.

"Tôi rút ra nhiều bài học"

- Nói những gì diễn ra với Mùi phở đã vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của anh, vậy có đúng?

-Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Với tôi, làm một phim điện ảnh cũng giống như khởi nghiệp. Sẽ luôn có những điều khác với dự liệu ban đầu, không thể nào đoán định hết mọi chuyện sẽ xảy ra.

Diễn biến trong những ngày qua với tôi khá thú vị. Chúng mang lại nhiều bài học, nhiều suy ngẫm và những góc nhìn mới về mọi việc, kể cả chuyện làm nghề.

- Bài học cụ thể anh rút ra là gì?

- Đó là việc mình phải quản lý truyền thông một cách chủ động hơn. Ở những dự án sau này, tôi nghĩ mình sẽ có những phương án để dự phòng và để bảo vệ bản thân.

Tôi từng thực hiện nhiều dự án khởi nghiệp, nhiều mô hình kinh doanh khác nhau. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bước vào một môi trường cạnh tranh trực diện đến vậy, nơi sự thiệt hại của một bên có thể trở thành lợi ích trực tiếp của bên khác. Đó là trải nghiệm mới mẻ. Tôi biết ơn vì điều đó, và tôi tin mình sẽ trưởng thành, vững vàng hơn rất nhiều.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không sử dụng truyền thông bẩn. Tôi vẫn quan niệm không thể dùng một thứ bẩn hơn để che lấp một điều vốn đã bẩn.

Cách đây ít ngày, Minh Beta đăng bài viết cho biết Mùi phở bị truyển thông bẩn tấn công.

- Có bao giờ anh nghĩ phải làm gì đó để thay đổi điều này, chẳng lẽ cứ mãi "chịu trận"?

- Tôi không nghĩ là mình cứ phải "chịu trận" hay gì cả đâu. Kể cả việc tôi lên tiếng về vấn đề truyền thông bẩn thì đó cũng là một hành động phù hợp, trong hoàn cảnh, điều kiện và diễn tiến mọi chuyện đang xảy ra.

Tôi chia sẻ về thực trạng, để từ góc nhìn của một bên trong cuộc, tôi có thể trao đổi với những người có liên quan, có trách nhiệm trong câu chuyện này. Từ đó, cùng nhau có sự nhìn nhận rõ ràng hơn và có thể hợp tác để dần dần đẩy lùi những bất cập, những tiêu cực, để ngành phát triển tốt hơn. Làm cho nó trong sáng hơn, tích cực hơn và xứng đáng với công việc của những người làm văn hóa.

- Với những gì anh chia sẻ trên mạng xã hội, anh cho thấy bản thân khá sốc và bức xúc?

- Bản thân tôi không cảm thấy sốc. Đương nhiên có những cường độ thông tin, những diễn tiến xảy ra khá dồn dập và mang lại những cảm xúc mới mẻ. Trước kia, những công việc tôi làm thường có trình tự, có thông số, có dữ kiện rõ ràng. Và cuộc sống trả lời cho mình ở một nhịp độ nhịp nhàng, chậm rãi hơn.

Với dự án này, đây là lần đầu tiên tôi thực hiện một bộ phim với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Tôi tự thấy có những thông tin đến với mình khá nhanh và khá bất ngờ. Nhưng tôi hoàn toàn không sốc, vì đã chuẩn bị cho mình một tâm thế: mọi chuyện có thể sẽ như vậy, và mình sẵn sàng đón nhận mọi điều đến với mình.

"Không phải cứ khán giả chê gì là tôi không làm"

- Mùi phở có những miếng hài bị nhận xét hơi suồng sã, có thể xem là khác với hình ảnh Minh Beta hào nhoáng mà ekip của anh xây dựng bấy lâu. Lý do?

- Thực ra từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ cố gắng xây dựng cho mình một hình ảnh hào nhoáng. Chẳng qua là tôi luôn có một kỹ năng để duy trì sự an yên với mọi chuyện. Ví dụ như trong giai đoạn COVID, Beta thực sự rất khó khăn về nhiều mặt, thậm chí có lúc tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Và những giai đoạn đó tôi cũng đã chia sẻ trên truyền thông chứ không phải không.

Còn về phim, mọi thứ trong đó không phải kiểu phản ánh trực diện tôi là người như thế nào, nhưng chắc chắn vẫn cho thấy một phần con người tôi. Nó đơn giản là cách tôi nhìn cuộc sống và các mối quan hệ trong gia đình, đưa vào đó những chi tiết tôi thấy thú vị. Như nhân vật Kiều, có thể nhiều người thấy rất hài, rất lố. Nhưng với tôi, chính sự lố đó lại tạo nên nét dễ thương riêng.

- Mùi phở tạo cảm giác khá rộn ràng, thậm chí có phần ồn ào. Thời gian gần đây, cụm từ phim "ồn ào" cũng xuất hiện nhiều, dùng để chê các đạo diễn. Điều đó có làm anh băn khoăn?

Tôi nghĩ khán giả Việt Nam sẽ có những đặc thù khác với khán giả nước ngoài. Ở những quốc gia có nhịp sống bình lặng, mọi người có thể thưởng thức những bộ phim nhẹ nhàng, tiết tấu chậm xuyên suốt. Nhưng khán giả Việt Nam sống trong một môi trường tương đối sôi động, mỗi ngày trải qua rất nhiều thăng trầm cảm xúc. Thành ra, sự tận hưởng điện ảnh của họ, theo tôi, cũng sẽ gần với nhịp sống đó.

Và tôi không nghĩ mùi phở là một bộ phim ồn. Bạn dùng chữ rộn ràng là đúng, vì đó là không gian lễ hội, của Tết, của một mùa mọi người tận hưởng sau một năm dài vất vả. Ở đây cần phân biệt giữa một bộ phim ồn ào và một bộ phim nhiều năng lượng. Hai điều đó không giống nhau.

- Phim dùng khá nhiều voice-over (giọng lồng tiếng) để kể chuyện. Là một nhà đầu tư, quan sát thị trường, chắc anh cũng biết mỗi lần có voice-over là một lần phim bị chê. Vì sao vẫn quyết định như vậy?

Vì tôi không đồng ý với quan điểm đó. Bất cứ thủ pháp nghệ thuật nào cũng có chỗ đứng riêng. Nhiều bộ phim lớn, phim hay trên thế giới vẫn dùng voice-over bình thường. Vấn đề là phải biết tiết chế, dùng sao cho vừa đủ. Trong Mùi phở, tôi nghĩ các phân đoạn voice-over đang ở mức vừa vặn.

Khán giả khi xem phim Việt, đặc biệt trong giai đoạn này, chắc chắn sẽ có những ý kiến, điều họ thích hoặc không thích. Đó là một quá trình phát triển mà điện ảnh Việt Nam cần trải qua, vì chúng ta vẫn đang trong giai đoạn học hỏi và còn nhiều điều phải cải thiện. Nhưng không phải cứ khán giả phản ánh điều gì là tôi bỏ hẳn điều đó, không làm nữa.

Theo đạo diễn, Mùi phở cần chạm mốc trăm tỷ để hoàn vốn.

- Nghĩa là anh đã rất hài lòng, không còn quá nhiều tiếc nuối về phim đầu tay?

- Không có điều gì tôi có thể hài lòng 100%. Nếu nhìn một cách khách quan, dùng tư duy phản biện để phân tích, chắc chắn sẽ thấy những điều mà nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ làm khác đi.

Nhưng tôi cũng nghĩ trong cuộc sống, mọi thứ xảy ra đều có cái duyên của nó. Đến thời điểm này, tôi có thể nói tôi hài lòng với bộ phim và hài lòng với những gì bản thân đã làm trong khoảng thời gian vừa rồi.

- Nhưng Mùi phở có vẻ đang đối diện nguy cơ thua lỗ, anh có áp lực?

- Để “về bờ” thì con số phải là hàng trăm tỷ. Nhưng với nguồn lực của tôi và của Beta, thực ra không đến mức phải căng thẳng. Đây là một việc chúng tôi làm vì chúng tôi muốn làm.

Tôi sẽ còn tiếp tục làm, còn tiếp tục cố gắng. Con đường phía trước còn rất dài, nên tôi không cần phải quá áp lực nếu có điều gì đó đi lệch khỏi dự tính ban đầu.

"Tôi và Thu Trang không có mâu thuẫn"

- Trong hoạt động truyền thông của Mùi phở, Thu Trang gần như vắng bóng, chỉ tham gia premiere và cũng ít đăng bài hỗ trợ truyền thông. Có tin đồn hai người mâu thuẫn?

- Câu chuyện này giống như một gia đình đang yên ấm bình thường mà hàng xóm lại đồn đoán đủ điều. Thực ra không có chuyện đó.

Thu Trang hiện rất bận với nhiều chuỗi dự án khác nhau. Hôm gặp Trang ở buổi premiere, tôi còn khá xúc động vì biết Trang đang đau chân, đi lại phải có người dìu. Không rõ là do đóng hay quay phim gì bị chấn thương, nhưng Trang vẫn dành thời gian đến dự và giao lưu với mọi người.

Tôi và Trang vẫn vui vẻ, tôn trọng và làm việc với nhau một cách chuyên nghiệp. Chỉ là cả hai đều bận với nhiều dự án nên sau khi hoàn thành Mùi phở không có nhiều thời gian gặp gỡ riêng.

Từ trước đến giờ tôi vẫn vậy, công việc là công việc. Khi làm thì tập trung tối đa để đạt hiệu quả tốt nhất. Còn những mối quan hệ ngoài công việc, những cuộc giao du không có mục đích cụ thể, tôi vốn không dành quá nhiều thời gian. Không chỉ với Trang mà với hầu hết đối tác đều như thế.

Minh Beta nói về tin đồn mâu thuẫn với Thu Trang.

- Trong đó có cả tin đồn cho rằng trước đó Thu Trang dự định ra mắt Ai thương ai mến dịp Tết Nguyên đán, nhưng vì Mùi phở ra rạp nên dự án của chị phải thay đổi?

- Hoàn toàn không có sự mâu thuẫn như vậy.

Mùi phở thực ra đã được thực hiện từ rất lâu. Tôi mất đến 4 năm cho dự án này và đợt quay chính đầu tiên đã hoàn thành từ Tết năm ngoái. Ngay từ đầu, đây đã được xác định là một bộ phim Tết, nên lịch phát hành dịp Tết đã được lên kế hoạch từ rất sớm.

Trong quá trình quay Mùi phở, Thu Trang mới bắt đầu ấp ủ dự án Ai thương ai mến. Trang từng chia sẻ với tôi về dự án đó. Sau này, Trang có hỏi lại tôi: "Minh ơi, Mùi phở chắc chắn ra Tết đúng không?" Tôi trả lời là chắc chắn, vì ngay từ đầu đã xây dựng như vậy, không thể thay đổi.

Sau đó tôi thấy Trang công bố phim ra dịp Tết Tây. Tôi thấy điều đó rất hợp lý. Như vậy Trang có một phim Tết Tây và một phim Tết ta. Tôi thực sự vui cho Trang.

- Thu Trang và Xuân Hinh đều là những cái tôi lớn. Lần đầu làm đạo diễn, làm việc với họ thế nào?

- Mỗi diễn viên sẽ có một cách làm việc khác nhau, và tôi phải hiểu thói quen, thế mạnh của từng người.

Ví dụ như anh Xuân Hinh, tôi hiểu anh rất giỏi ở sân khấu, có sự tung tẩy và nét tự nhiên rất riêng. Nhưng hình thái nghệ thuật bây giờ đã khác. Ở sân khấu, mọi thứ cần lớn, phóng khoáng để khán giả ngồi xa vẫn nghe rõ, thấy rõ. Còn điện ảnh, với những cú máy cận, biểu cảm cần tinh tế và tiết chế hơn để khi lên màn ảnh không bị quá.

Anh Xuân Hinh hiểu điều đó. Chúng tôi có một “thỏa thuận” vui là khi anh diễn hơi lố, tôi chỉ cần nói: "điện ảnh, điện ảnh" là anh tự điều chỉnh lại. Chỉ cần nhắc vậy thôi, anh sẽ giảm biên độ xuống. Sau đó anh hỏi lại: "Minh ơi, thế đã vừa chưa?", và tôi sẽ góp ý thêm cho phù hợp.

Tôi không áp đặt, cũng không dạy theo kiểu anh phải diễn thế này thế kia. Về tổng thể, tôi luôn tôn trọng sự tự nhiên của anh, chỉ điều chỉnh để nó phù hợp hơn với ngôn ngữ điện ảnh.