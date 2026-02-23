JustaTee và Trâm Anh gây bàn tán

Sáng 23/2, JustaTee và Trâm Anh thành tâm điểm chú ý. Lý do là Trâm Anh bỏ theo dõi chồng trên Instagram. Trong khi đó, JustaTee vẫn theo dõi vợ. Trên tài khoản này, những tấm ảnh có mặt chồng cô biến mất. Hot girl chỉ giữ lại những hình ảnh của các con. Ngược lại, ở tài khoản Facebook, các tấm ảnh có JustaTee vẫn được giữ lại.

Cùng thời điểm, Trâm Anh có một số bài viết tâm trạng trên Threads. Cụ thể, cách đây 6 ngày, Trâm Anh viết: “Tại sao ai cũng có thể bắt nạt được tôi”. Đêm 22/2, cô tiếp tục chia sẻ: “Cũng vừa tự tay xóa đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xóa đi thôi”.

Động thái của Trâm Anh đang gây bàn tán. Tuy nhiên, vợ chồng nhà sản xuất Anh trai “say hi” chưa lên tiếng vấn đề này. Thay vì lên tiếng về tin đồn, hot girl giữ im lặng dù vẫn hoạt động mạng xã hội. Rạng sáng 23/2, Trâm Anh đăng ảnh do con gái CiCi chụp. Cô viết: “Được hôm nhờ con gái bắn cho con ảnh”.

Cách đây không lâu, JustaTee chia sẻ vợ mang bầu lần 3. Thời điểm đó, JustaTee đăng trên trang cá nhân tấm ảnh gia đình hạnh phúc. Trong bức ảnh, bà xã nhà sản xuất này lộ diện với bụng bầu vượt mặt. Cặp sao nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả khi chuẩn bị đón thành viên mới.

JustaTee tên thật Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1990 là chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng như Người lạ nơi cuối con đường, Imma Heartbreaker, Ngọn nến trước gió, Forever Alone, Bâng khuâng, Đã lỡ yêu em nhiều, Thằng điên, Vì yêu cứ đâm đầu, Đi về nhà… Những năm gần đây, anh còn đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc cho nhiều chương trình, chẳng hạn Anh trai “say hi”, Em xinh “say hi”, Rap Việt.

JustaTee kết hôn với hot girl Trâm Anh vào 2018 sau 5 năm hẹn hò. Tháng 10 cùng năm, họ đón con gái đầu lòng có tên thân mật là Cici (Nguyễn Anh Chi). Tháng 2/2021, cả 2 có thêm một con trai tên là Mino (Nguyễn Anh Minh).

