Michael Schumacher hiện ra sao?

Tròn 12 năm sau tai nạn trượt tuyết tại dãy Alps (Pháp), huyền thoại F1 Michael Schumacher sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cuộc sống Michael Schumacher hoàn toàn thay đổi sau tai nạn 12 năm trước.

Kể từ ngày 29/12/2013 định mệnh, những thông tin về tình trạng sức khỏe thật sự của tay đua vĩ đại người Đức luôn được giữ kín tuyệt đối, chỉ được hé lộ qua một vài lời kể hiếm hoi từ người thân và bạn bè thân cận.

Tai nạn xảy ra khi Schumacher trượt tuyết và va đầu vào đá, dù có đội mũ bảo hiểm. Ông được trực thăng đưa thẳng đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và hôn mê nhiều tháng. Sau giai đoạn điều trị ban đầu, Schumacher được chuyển về sống tại tư gia bên hồ Geneva và hiện được chăm sóc y tế 24/7.

Theo nhiều nguồn tin, cuộc sống của Schumacher cực kỳ khó khăn. Có thời điểm, ông cần tới khoảng 15 nhân viên y tế và chăm sóc viên túc trực thường xuyên. Một số báo cáo cho biết ông phải nằm liệt giường, không thể nói và chỉ giao tiếp hoàn toàn bằng ánh mắt.

Quyền tiếp cận Schumacher hiện được giới hạn nghiêm ngặt. Chỉ một nhóm rất nhỏ gồm gia đình và vài người bạn thân được phép thăm ông.

Jean Todt, cựu Giám đốc Ferrari, từng chia sẻ vào năm 2023: "Michael vẫn ở đây, nhưng ông không còn là Michael của ngày trước. Ông đã khác, và được vợ con chăm sóc, bảo vệ một cách tuyệt vời".

Michael Schumacher tại đường đua Mugello ở Scarperia, Italy vào tháng 1/2006.

Gia đình Schumacher kiên quyết giữ quyền riêng tư. Người quản lý Sabine Kehm khẳng định sức khỏe của ông "không phải vấn đề của công chúng".

Vợ ông, Corinna Schumacher, cũng từng nói trong một bộ phim tài liệu: "Michael luôn bảo vệ gia đình, và giờ đến lượt chúng tôi bảo vệ anh ấy".

Tuy nhiên, nỗ lực bảo mật ấy từng bị đe dọa nghiêm trọng khi một nhóm đối tượng tống tiền, đòi 12 triệu bảng để không phát tán hàng trăm hình ảnh, video và tài liệu y tế của Schumacher. Dù vụ việc được xử lý trước pháp luật, gia đình vẫn lo ngại khi một ổ cứng chứa dữ liệu chưa được tìm thấy.

12 năm trôi qua, Michael Schumacher vẫn là biểu tượng bất tử của F1, nhưng cuộc chiến thầm lặng của ông bên ngoài đường đua vẫn tiếp diễn, trong sự lặng lẽ và bảo vệ tuyệt đối của gia đình.

Với sự im lặng được gìn giữ tuyệt đối, gia đình Schumacher chọn cách bảo vệ ông như cách ông từng che chở họ, để huyền thoại được sống phần đời còn lại trong bình yên.