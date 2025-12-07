Lando Norris lên ngôi vô địch F1

Lando Norris chính thức trở thành tân vương của đường đua F1 mùa 2025 sau khi về thứ ba tại Abu Dhabi Grand Prix tối 7/12, khép lại mùa giải với 423 điểm.

Norris trở thành tay đua vô địch mùa giải 2025.

Kết quả này, nếu không có bất kỳ quyết định muộn nào như vụ bị loại ở Las Vegas (Mỹ), đủ để tay đua 26 tuổi người Anh vượt qua Max Verstappen, người thắng chặng Abu Dhabi Grand Prix và kết thúc mùa giải với 421 điểm. Oscar Piastri, đồng đội của Norris tại McLaren, đứng thứ ba chung cuộc với 410 điểm.

Mùa này, Norris, thuộc đội McLaren-Mercedes, khởi đầu mạnh mẽ với chiến thắng ở Australia và dẫn đầu sau ba chặng. Nhưng Piastri bứt phá bằng ba chiến thắng liên tiếp, chiếm ngôi đầu từ Saudi Arabia và giữ ưu thế suốt 14 chặng.

Song, Norris vẫn kiên trì bám đuổi với các chiến thắng ở Monaco, Áo, Anh và Hungary. Dù vậy, sự cố rò rỉ dầu khiến anh phải bỏ cuộc tại Dutch Grand Prix cuối tháng 8 trong khi Piastri thắng chặng, khiến khoảng cách giãn lên 24 điểm.

Mùa giải thay đổi theo hướng có lợi cho Norris ở giai đoạn cuối. Anh liên tục vượt trội Piastri trong sáu chặng, vượt lên dẫn điểm tại Mexico rồi nới rộng cách biệt thành 24 điểm. Tuy nhiên, án phạt loại cả hai chiếc McLaren ở Las Vegas khiến lợi thế ấy biến mất, tạo cơ hội cho Verstappen trở lại mạnh mẽ.

Chi tiết mang tính bước ngoặt xuất hiện ở Qatar, khi Norris tận dụng sai lầm của Kimi Antonelli để lấy thêm hai điểm ở những vòng cuối. Nhờ đó, anh chỉ cần đứng trong top 3 ở Abu Dhabi thay vì phải vào top 2. Và vị trí thứ ba tại Yas Marina tối 7/12 đã giúp Norris hoàn tất hành trình lên đỉnh.

Norris trở thành tay đua người Anh thứ 11 vô địch thế giới, đồng thời chấm dứt chuỗi bốn năm thống trị của Verstappen, thời kỳ bắt đầu khi tay đua Hà Lan đánh bại Lewis Hamilton vào năm 2021. Một mùa giải đầy biến động đã khép lại, với một nhà vô địch mới xứng đáng.