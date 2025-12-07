Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do tuyển Anh nên về nhì ở vòng bảng World Cup 2026

  • Chủ nhật, 7/12/2025 21:31 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Tuyển Anh đến World Cup 2026 với mục tiêu chấm dứt 60 năm không danh hiệu, nhưng nghịch lý là thầy trò Thomas Tuchel có thể hưởng lợi nếu đứng thứ hai ở vòng bảng.

Tuyển Anh được đánh giá rơi vào nhánh đấu với điều kiện thời tiết ít khắc nghiệt hơn nếu đứng thứ nhì ở vòng bảng.

"Tam sư" rơi vào bảng L được đánh giá khó nhằn, lần lượt chạm trán Croatia, Ghana và Panama. Dù là ứng viên số một cho vị trí nhất bảng, việc dẫn đầu hóa ra lại mở ra một con đường đầy chông gai cho thầy trò HLV Tuchel ở giai đoạn knock-out.

Nếu đứng đầu, "Tam sư" sẽ gặp đội xếp thứ 3 đến từ nhóm gồm Bờ Biển Ngà, Saudi Arabia, Senegal, Algeria hoặc Uzbekistan ở vòng 32 đội. Đây là nhiệm vụ có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng sau đó, mọi thứ lập tức trở nên chông gai.

Tuyển Anh khả năng đụng chủ nhà Mexico ở vòng 16 đội tại Azteca – thánh địa từng ám ảnh họ với khoảnh khắc Diego Maradona ghi bàn bằng tay năm 1986. Nếu vượt qua sức nóng và áp lực cuồng nhiệt tại đây, Anh có thể đối đầu Brazil ở tứ kết tại Miami. Ngoài khí hậu oi bức, họ chưa từng thắng Selecao ở một trận đấu chính thức. Vượt qua nữa, Argentina sẽ chờ đợi ở bán kết. Một kịch bản đầy rủi ro.

Tuyen Anh anh 1

Hành trình tiềm năng của tuyển Anh với vị trí nhất bảng (trái) và nhì bảng.

Ngược lại, vị trí nhì bảng mở ra con đường thoáng hơn đáng kể, đồng thời mang lại lợi thế thời tiết. Thay vì hành quân tới các điểm nắng nóng ở Bắc Mỹ, Anh sẽ bắt đầu vòng knock-out tại Toronto – một trong những sân đấu mát mẻ nhất giải, gặp đội nhì bảng K, nhiều khả năng Colombia.

Ở vòng 16 đội, họ có thể tái ngộ Tây Ban Nha. "La Roja" từng đánh bại Anh tại chung kết Euro 2024. Tuy nhiên, Anh tránh được cái nắng gắt miền nam nước Mỹ khi thi đấu tại sân vận động đóng kín AT&T ở Dallas.

Nếu đi tiếp, tứ kết dự kiến là cuộc chạm trán với Bỉ tại nhà thi đấu Sofi Stadium ở Los Angeles. Bán kết lại là màn thư hùng dưới mái che ở Dallas, khả năng gặp Pháp. Trường hợp vào chung kết, đối thủ sẽ là Argentina tại MetLife Stadium ở New Jersey.

Tuchel thừa nhận bảng đấu khó và thử thách, nhưng nhấn mạnh tuyển Anh tự tin sẽ sẵn sàng khi giải đấu khởi tranh. Sau hai lần lỡ hẹn danh hiệu với Gareth Southgate, tuyển Anh khao khát đổi vận, dù con đường dễ nhất có thể không phải vị trí nhất bảng.

Khi thế hệ vàng Tây Ban Nha khép lại

Busquets và Jordi Alba nói lời chia tay, để lại khoảng trống lớn và nhắc rằng hành trình của thế hệ vô địch World Cup 2010 đã gần đến hồi kết, khi chỉ còn bốn nhân chứng của kỳ tích ấy còn thi đấu.

2 giờ trước

World Cup 2026 tạo cơn sốt kỷ lục

World Cup 2026 sớm ghi nhận kỷ lục thương mại chưa từng có trong lịch sử khi lượng vé bán ra bùng nổ vượt xa mọi kỳ cúp thế giới.

4 giờ trước

Lịch thi đấu World Cup 2026 gây sửng sốt

World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng khiến cộng đồng người hâm mộ choáng váng khi FIFA công bố giờ thi đấu chính thức.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Tuyển Anh Tuyển Anh

    Đọc tiếp

    Lando Norris len ngoi vo dich F1 hinh anh

    Lando Norris lên ngôi vô địch F1

    15 phút trước 21:49 7/12/2025

    0

    Lando Norris chính thức trở thành tân vương của đường đua F1 mùa 2025 sau khi về thứ ba tại Abu Dhabi Grand Prix tối 7/12, khép lại mùa giải với 423 điểm.

    Nghich ly Mainoo hinh anh

    Nghịch lý Mainoo

    1 giờ trước 20:59 7/12/2025

    0

    Kobbie Mainoo trải qua tình cảnh khó tin khi ít có cơ hội ra sân ở MU nhưng được cả Real Madrid và Barcelona theo đuổi.

    De nghi 100 trieu euro danh cho Greenwood hinh anh

    Đề nghị 100 triệu euro dành cho Greenwood

    2 giờ trước 20:07 7/12/2025

    0

    Trong lúc MU hứng chịu chỉ trích vì ít sử dụng cầu thủ trẻ dưới thời HLV Ruben Amorim, cựu cầu thủ học viện Mason Greenwood nhận được lời đề nghị không tưởng từ Saudi Arabia.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý