Lý do tuyển Anh nên về nhì ở vòng bảng World Cup 2026

Tuyển Anh đến World Cup 2026 với mục tiêu chấm dứt 60 năm không danh hiệu, nhưng nghịch lý là thầy trò Thomas Tuchel có thể hưởng lợi nếu đứng thứ hai ở vòng bảng.

Tuyển Anh được đánh giá rơi vào nhánh đấu với điều kiện thời tiết ít khắc nghiệt hơn nếu đứng thứ nhì ở vòng bảng.

"Tam sư" rơi vào bảng L được đánh giá khó nhằn, lần lượt chạm trán Croatia, Ghana và Panama. Dù là ứng viên số một cho vị trí nhất bảng, việc dẫn đầu hóa ra lại mở ra một con đường đầy chông gai cho thầy trò HLV Tuchel ở giai đoạn knock-out.

Nếu đứng đầu, "Tam sư" sẽ gặp đội xếp thứ 3 đến từ nhóm gồm Bờ Biển Ngà, Saudi Arabia, Senegal, Algeria hoặc Uzbekistan ở vòng 32 đội. Đây là nhiệm vụ có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng sau đó, mọi thứ lập tức trở nên chông gai.

Tuyển Anh khả năng đụng chủ nhà Mexico ở vòng 16 đội tại Azteca – thánh địa từng ám ảnh họ với khoảnh khắc Diego Maradona ghi bàn bằng tay năm 1986. Nếu vượt qua sức nóng và áp lực cuồng nhiệt tại đây, Anh có thể đối đầu Brazil ở tứ kết tại Miami. Ngoài khí hậu oi bức, họ chưa từng thắng Selecao ở một trận đấu chính thức. Vượt qua nữa, Argentina sẽ chờ đợi ở bán kết. Một kịch bản đầy rủi ro.

Hành trình tiềm năng của tuyển Anh với vị trí nhất bảng (trái) và nhì bảng.

Ngược lại, vị trí nhì bảng mở ra con đường thoáng hơn đáng kể, đồng thời mang lại lợi thế thời tiết. Thay vì hành quân tới các điểm nắng nóng ở Bắc Mỹ, Anh sẽ bắt đầu vòng knock-out tại Toronto – một trong những sân đấu mát mẻ nhất giải, gặp đội nhì bảng K, nhiều khả năng Colombia.

Ở vòng 16 đội, họ có thể tái ngộ Tây Ban Nha. "La Roja" từng đánh bại Anh tại chung kết Euro 2024. Tuy nhiên, Anh tránh được cái nắng gắt miền nam nước Mỹ khi thi đấu tại sân vận động đóng kín AT&T ở Dallas.

Nếu đi tiếp, tứ kết dự kiến là cuộc chạm trán với Bỉ tại nhà thi đấu Sofi Stadium ở Los Angeles. Bán kết lại là màn thư hùng dưới mái che ở Dallas, khả năng gặp Pháp. Trường hợp vào chung kết, đối thủ sẽ là Argentina tại MetLife Stadium ở New Jersey.

Tuchel thừa nhận bảng đấu khó và thử thách, nhưng nhấn mạnh tuyển Anh tự tin sẽ sẵn sàng khi giải đấu khởi tranh. Sau hai lần lỡ hẹn danh hiệu với Gareth Southgate, tuyển Anh khao khát đổi vận, dù con đường dễ nhất có thể không phải vị trí nhất bảng.