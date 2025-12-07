World Cup 2026 tạo cơn sốt kỷ lục

World Cup 2026 sớm ghi nhận kỷ lục thương mại chưa từng có trong lịch sử khi lượng vé bán ra bùng nổ vượt xa mọi kỳ cúp thế giới.

World Cup 2026 được kỳ vọng đón lượng khán giả cao kỷ lục.

Trong buổi lễ bốc thăm World Cup 2026, FIFA xác nhận một triệu vé được người hâm mộ ở 212 quốc gia đặt mua chỉ trong giai đoạn đầu mở bán. Con số này vượt xa cùng thời điểm của World Cup 2022 và 2018, đồng thời thiết lập tốc độ tiêu thụ nhanh nhất mà tổ chức bóng đá thế giới từng ghi nhận.

Nhu cầu đặc biệt cao đến từ thị trường Mỹ. Đây là quốc gia đăng cai chính với các trận đấu ở New York, Los Angeles, Dallas hay Miami liên tục nằm trong nhóm có lượng đặt chỗ sớm cao nhất.

Giải đấu năm 2026, diễn ra trên 16 thành phố khắp Mỹ, Canada và Mexico, là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất và phức tạp nhất về mặt tổ chức. Số lượng sân vận động đồ sộ, hệ thống giao thông liên vùng hiện đại cùng sức chứa khổng lồ của các SVĐ NFL tạo ra không gian chưa từng có để FIFA thúc đẩy doanh số vé ở mức tối đa.

Nhu cầu tăng vọt được lý giải bởi nhiều yếu tố: sự trở lại của World Cup trên đất Bắc Mỹ sau 32 năm, số đội tham dự tăng lên 48 giúp cộng đồng dân nhập cư từ nhiều quốc gia dễ dàng tiếp cận đội tuyển mình ủng hộ, và mức độ phủ sóng truyền thông đồ sộ trên khắp thế giới.

FIFA kỳ vọng con số bán vé tiếp tục tăng khi các đợt phân phối tiếp theo mở ra trong năm 2026. Với sức nóng hiện tại, World Cup 2026 khả năng trở thành kỳ giải đón lượng khán giả trực tiếp đông nhất lịch sử, phá sâu kỷ lục 3,6 triệu lượt vào sân ở World Cup 1994.

Đây được xem là tín hiệu thương mại vượt ngoài dự đoán, khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi mở rộng sang mô hình đa quốc gia và số đội tham dự.