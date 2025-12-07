Khi thế hệ vàng Tây Ban Nha khép lại

Busquets và Jordi Alba nói lời chia tay, để lại khoảng trống lớn và nhắc rằng hành trình của thế hệ vô địch World Cup 2010 đã gần đến hồi kết, khi chỉ còn bốn nhân chứng của kỳ tích ấy còn thi đấu.

Sergio Busquets vừa chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp.

Sáng 7/12, Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps FC với tỷ số 3-1 để vô địch MLS Cup 2025. Trận đấu này cũng đánh dấu ngày chia tay của hai ngôi sao người Tây Ban Nha là Sergio Busquets và Jordi Alba (Inter Miami).

Quyết định giải nghệ của Busquets không chỉ khép lại sự nghiệp của một trong những tiền vệ trụ đẳng cấp nhất bóng đá hiện đại, mà còn đánh dấu bước lùi cuối cùng của thế hệ đã đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới năm 2010. Từ khoảnh khắc nâng cúp ở Johannesburg đến ngày giã từ sân cỏ, Busquets luôn là biểu tượng của sự điềm tĩnh, trí tuệ và tính tổ chức trong một tập thể không có chỗ cho cái tôi.

Khi anh bước sang trang mới của cuộc đời, cái tên tiếp theo cũng xuất hiện: Jordi Alba. Dù không góp mặt trong chiến tích World Cup, Alba là mảnh ghép quan trọng của chu kỳ thành công tiếp theo với Euro và Nations League. Cú băng lên ghi bàn trong chung kết Euro 2012 là một phần của di sản Alba để lại.

Với hai lời chia tay liên tiếp, ký ức về "La Roja" thời hoàng kim càng trở nên mong manh. Người hâm mộ chỉ còn chứng kiến bốn cái tên gắn với chức vô địch 2010 còn thi đấu: Sergio Ramos - ngôi sao chuẩn bị rời CLB Mexico, Raul Albiol tại Pisa, Pedro trong màu áo Lazio và Juan Mata tại Melbourne Victory. Họ cũng đang ở buổi hoàng hôn sự nghiệp, và ngày khép lại vòng tròn vinh quang ấy có lẽ không còn xa.

Thế hệ vàng Tây Ban Nha định nghĩa lại cách nhìn về bóng đá: kiểm soát, kiên nhẫn, kỹ thuật và sự đồng bộ đến mức gần như tuyệt đối. Sự rời xa của từng người không chỉ là chuyện của tuổi tác, mà còn là lời nhắc rằng mọi kỷ nguyên vĩ đại đều hữu hạn.

Busquets, bằng phong thái trầm lặng, rời sân như cách anh đã chơi bóng: không ồn ào, nhưng để lại khoảng trống không dễ lấp đầy. Và cùng anh, chiếc cầu nối cuối cùng của "La Roja" thời huy hoàng cũng dần biến mất ở đường chân trời.