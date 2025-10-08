Messi tính sao khi Busquets và Alba giải nghệ?

Trong vòng chỉ hai tuần, Lionel Messi chứng kiến hai người đồng đội thân thiết, Jordi Alba và Sergio Busquets, lần lượt tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Trong khi Busquets và Alba tuyên bố khép lại sự nghiệp, tương lai của Luis Suárez và Lionel Messi tại Inter Miami vẫn là dấu hỏi lớn.

Sự kiện này đánh dấu hồi kết của cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giữa các cựu cầu thủ Barcelona tại Inter Miami, khiến người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi về tương lai của Leo tại MLS. Cần nhớ rằng chính Messi là người có ảnh hưởng lớn nhất đến việc Inter Miami chiêu mộ Jordi Alba và Sergio Busquets.

Trên trang cá nhân, Lionel Messi bày tỏ sự xúc động khi nói lời chia tay với Alba: “Cảm ơn cậu, Jordi. Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều. Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua, thật kỳ lạ khi nhìn sang bên trái và không còn thấy cậu ở đó".

"Thật điên rồ khi nghĩ về số lượng đường kiến tạo cậu dành cho tớ qua những năm tháng ấy. Bây giờ, ai sẽ là người chuyền bóng cho tớ đây???”, Messi thổ lộ.

Ole tiết lộ việc Alba và Busquets giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp sau mùa giải MLS 2025 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định gia hạn hợp đồng cùng Inter Miami của Messi.

Leo cũng sẽ hết hạn hợp đồng với Inter Miami vào tháng 12 tới.

Leo hiện chưa ký gia hạn hợp đồng với Inter Miami. Theo The Athletic, siêu sao người Argentina chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc gia hạn với đội bóng của Beckham.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Inter Miami có quyền tự tin vì tương lai của Messi còn phụ thuộc vào Rodrigo De Paul. ESPN cho hay cựu tiền vệ Atletico Madrid đã được đảm bảo rằng Messi sẽ ở lại Inter Miami đến hết mùa giải MLS 2026.

Chính vì thế, Rodrigo De Paul mới chấp nhận cập bến Inter Miami hè này. Nhiều khả năng, dù Busquets và Alba giải nghệ sau mùa giải này, Messi vẫn sẽ tiếp tục thi đấu cùng Luis Suarez tại Inter Miami thêm một mùa, để giữ lời hứa với De Paul.