Jordi Alba khép lại sự nghiệp huy hoàng

Sau hơn hai thập kỷ tung hoành trên các sân cỏ đỉnh cao, hậu vệ trái Jordi Alba chính thức tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải này.

Jordi Alba tuyên bố giải nghệ sau khi mùa giải 2025 khép lại.

Thông tin được hậu vệ 36 tuổi người Tây Ban Nha công bố qua một đoạn video đầy cảm xúc trên mạng xã hội tối 7/10, chỉ ít ngày sau khi người đồng đội thân thiết Sergio Busquets cũng nói lời chia tay. Như vậy, hai trụ cột một thời của Barcelona huyền thoại và đội tuyển Tây Ban Nha đều khép lại hành trình lẫy lừng của mình tại Inter Miami.

Từ cậu bé đến từ Hospitalet de Llobregat cho đến người chinh phục Champions League và Euro, hành trình của Alba là câu chuyện về tốc độ, nghị lực và lòng trung thành. Anh từng là mũi khoan lợi hại bên hành lang trái của Barcelona trong giai đoạn hoàng kim, góp phần tạo nên một lối chơi tấn công rực lửa mà thế giới phải ngả mũ.

Gia nhập Inter Miami năm 2023, Alba vẫn giữ phong độ ấn tượng. Hai mùa giải tại MLS không chỉ giúp anh khép lại sự nghiệp trong ánh hào quang mà còn minh chứng cho đẳng cấp và tính chuyên nghiệp hiếm có của một nhà vô địch.

Với một chức vô địch Champions League, Euro 2012, cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội cùng Barcelona, Jordi Alba rời sân cỏ với bảng vàng thành tích khiến bất kỳ cầu thủ nào cũng phải nể phục. Giờ đây, khi anh chuẩn bị rời xa sân đấu, người hâm mộ không chỉ nhớ đến Alba như một cầu thủ tốc độ và chính xác, mà còn như biểu tượng của tinh thần chiến đấu, của lòng trung thành với màu áo.

Jordi Alba - hậu vệ trái kiệt xuất của thế hệ vàng bóng đá Tây Ban Nha - ra đi trong vinh quang, để lại di sản vẹn nguyên của một chiến binh không biết mệt mỏi, người đã chinh phục mọi đỉnh cao cùng trái bóng tròn.