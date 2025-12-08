Norris lên ngôi, F1 đổi kỷ nguyên

Tối 7/12 (giờ Hà Nội), ngoài chức vô địch của Lando Norris, chặng F1 tại Abu Dhabi còn đánh dấu cả sự kết thúc của những cái tên vốn gắn liền với người hâm mộ.

Đội Sauber sẽ không còn từ mùa 2026.

Mùa giải 2025 khép lại cũng đồng thời đánh dấu dấu mốc lịch sử: mùa cuối cùng của cái tên Sauber trên đường đua F1. Suốt hơn 30 năm kể từ lần đầu xuất hiện vào 1993, Sauber chưa bao giờ là ứng viên vô địch thường trực, nhưng luôn là đội đua chứa đựng những bất ngờ và góp phần làm giàu thêm bản sắc của môn thể thao tốc độ.

Từ năm 2026, Sauber chính thức mang tên Audi. Thương hiệu Đức không chỉ thay đổi bộ nhận diện mà còn sử dụng bộ nguồn do mình phát triển. Thực tế, sự chuyển giao đã được lên kế hoạch từ lâu. Audi mua lại tập đoàn Sauber vào năm 2023 và ngay lập tức triển khai hàng loạt bước chuẩn bị: công bố thiết kế xe, chiêu mộ lãnh đạo mới và củng cố đội ngũ kỹ thuật cho mùa ra mắt.

2025 cũng là năm cuối cùng F1 sử dụng hệ thống DRS (Drag Reduction System), công nghệ mở cánh gió sau giúp xe tăng tốc ở đoạn thẳng. Trong nhiều mùa giải, khẩu lệnh “DRS được kích hoạt” đã trở thành âm thanh quen thuộc với người hâm mộ. Nhưng từ 2026, khi F1 thay đổi toàn bộ cấu trúc khí động học, DRS chính thức biến mất, khép lại một chương quan trọng trong lịch sử hiện đại của môn đua tốc độ.

Tại Abu Dhabi, người hâm mộ còn chứng kiến lần cuối cùng Yuki Tsunoda xuất phát trong màu áo Red Bull. Từ mùa sau, tay đua Nhật Bản lùi về vai trò dự bị cho Max Verstappen và Isack Hadjar. “Biết mình không còn suất đua chính mùa 2026 là cú sốc thực sự”, Tsunoda chia sẻ. Dù có những chặng đua nổi bật, anh vẫn không thể thuyết phục được Red Bull rằng mình đủ phù hợp để sát cánh cùng Verstappen, vị trí được xem là một trong những “ghế nóng” nhất F1.

Mùa 2025 khép lại với chức vô địch thuyết phục dành cho đội đua McLaren và Lando Norris. Nhưng phía trước, F1 bước vào kỷ nguyên mới với động cơ mới, thiết kế xe mới và sự xáo trộn lớn về cấu trúc đội đua. Màn khởi động cho cuộc chơi hoàn toàn khác sẽ bắt đầu vào tháng 3/2026.