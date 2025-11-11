CĐV Ferrari phẫn nộ

Người hâm mộ đội đua F1, Ferrari thể hiện sự phẫn nộ trên mạng xã hội vì những phát ngôn của lãnh đạo đội.

Sáng 11/11 (giờ Hà Nội), ông John Elkann, lãnh đạo đội Ferrari, phát biểu sau chặng đua tại Sao Paulo (Brazil): “Các tay đua cần tập trung vào việc đua xe và kiệm lời lại”. Phát biểu này ngay lập tức gây tranh cãi. Các “tifosi” (người hâm mộ Ferrari) cho rằng ông Elkann không tôn trọng các tay đua của đội.

Những sự cố Charles Leclerc và Lewis Hamilton gặp phải ở Sao Paulo GP, theo các CĐV, đều là không thể tránh được. Leclerc bất ngờ bị bay lốp trước do tác động của Kimi Antonelli và Oscar Piastri. Hamilton thì bị Colapinto húc bay cánh trước, khiến xe hỏng nặng và không thể tiếp tục chặng đua chính.

“Họ đều quá xui xẻo trong tuần này. Họ thậm chí chẳng làm gì sai”, một người hâm mộ bình luận. Có người còn cho rằng: “Những ai theo dõi F1 đều thấy được sự tệ hại của đội mùa này. Đừng đem tay đua ra làm bình phong cho sự yếu kém của đội nữa”.

Trước khi đề cập tới các tay đua, lãnh đạo đội dành lời khen cho các kỹ sư và đội ngũ kỹ thuật của đội. Ông còn cho rằng “đội ngũ kỹ thuật đang thi đấu ở đẳng cấp vô địch”, dù Ferrari xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng đội đua và chức vô địch đã thuộc về McLaren.

Phát biểu trên ngược lại với những gì người xem F1 chứng kiến. Không khó để nhận thấy chiếc xe SF-25 liên tục gặp lỗi. Những quyết định của đội ngũ kỹ thuật trong lúc diễn ra chặng đua cũng nhiều lần khiến người hâm mộ khó hiểu.

Sau 21 chặng đua ở mùa giải 2025, chưa một lần nào cả hai tay đua của đội đua Italy đều về đích trong top 3. Hamilton, người từng có 7 lần vô địch thế giới, thậm chí chưa bao giờ làm được điều đó. Với người hâm mộ, lỗi không nằm nhiều ở bản thân tay đua, mà nằm ở cả hệ thống vận hành.