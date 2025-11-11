Lee Kang-in sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng châu Á?

Lee Kang-in đang cân nhắc chia tay Paris Saint-Germain để tạo ra ngã rẽ quan trọng cho sự nghiệp.

Lee Kang-in chứng kiến thời gian ra sân suy giảm.

Theo xác nhận từ Le Parisien, Lee Kang-in chính thức yêu cầu được ra đi vào mùa hè năm nay, nhưng CLB thủ đô nước Pháp giữ chân anh bằng mức giá khởi điểm lên tới 70 triệu euro, con số sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của một cầu thủ châu Á.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức sàn tối thiểu cho bất kỳ lời đề nghị nào trong tương lai, và PSG kỳ vọng bất kỳ CLB nào muốn sở hữu ngôi sao người Hàn Quốc phải chi nhiều hơn con số 70 triệu euro.

Hợp đồng của Lee với PSG chỉ còn hiệu lực đến hè 2027, buộc ban lãnh đạo phải cân nhắc bán anh ở mức giá cao để tránh rủi ro mất trắng. Việc PSG giữ chân cầu thủ người Hàn Quốc mùa hè qua đến vì hai lý do, thời điểm các đối tác ở Premier League ra giá muộn, khiến CLB thủ đô Paris không có phương án thay thế.

Dù liên tục chứng minh giá trị của mình, Lee Kang-in vẫn thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Thứ hai, HLV Enrique vẫn đánh giá cao sự đa năng trong chiến thuật của Lee Kang-in. 6 CLB Premier League gồm Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Aston Villa, Fulham và Everton được đồn đoán ra giá mua Lee Kang-in.

Tuy nhiên, PSG kiên quyết từ chối, thậm chí từng từ chối đề nghị 70 triệu euro từ một CLB Anh giấu tên. Phong độ chói sáng của Lee thời gian qua càng củng cố vị thế của anh, khiến cầu thủ nung nấu ý định rời đi tháng 1 tới.

Cựu sao Valencia luôn muốn một vai trò lớn hơn ở PSG, chứ không đơn thuần chỉ là phương án xoay tua hoặc vào sân với ghế dự bị. Chỉ còn chưa đầy một năm rưỡi nữa là đến World Cup 2026, nơi anh được kỳ vọng là hạt nhân trong lối chơi của tuyển Hàn Quốc.

Để sẵn sàng cho sân khấu lớn ấy, Lee cần một mùa giải bùng nổ, chứ không phải những tháng ngày bị “đóng băng” trên băng ghế dự bị ở Paris.