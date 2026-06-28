Mexico là đội duy nhất làm được điều này ở World Cup 2026

Vòng bảng World Cup 2026 khép lại với nhiều bất ngờ, nhưng chỉ 3 đội tuyển giữ được thành tích hoàn hảo.

Mexico toàn thắng và giữ sạch lưới.

Argentina, Pháp và Mexico là những đội toàn thắng cả 3 trận, giành trọn 9 điểm và khẳng định vị thế ứng viên nặng ký trước khi bước vào vòng knock-out. Trong đó, Mexico là đội duy nhất trong số 48 đội đạt thành tích toàn thắng và giữ sạch lưới.

Mexico gây ấn tượng mạnh ở bảng A. Với lợi thế chủ nhà, Mexico toàn thắng trước Nam Phi (2-0), Hàn Quốc (1-0) và CH Czech (3-0). Kết quả giúp Mexico cùng Tây Ban Nha là 2 đội chưa phải nhận bàn thua nào ở World Cup năm nay. Tuy nhiên, "La Roja" chỉ thắng 2 trận và hòa 1 trận.

Ở bảng I, Pháp khởi đầu bằng chiến thắng 3-1 trước Senegal, vượt qua Iraq 3-0 và khép lại vòng bảng bằng thắng lợi 4-1 trước Na Uy. Với 10 bàn thắng và 2 bàn thua, "Les Bleus" sở hữu hàng công bùng nổ bậc nhất giải đấu. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele cùng các đồng đội cho thấy sức mạnh đồng đều, tốc độ và khả năng kết liễu trận đấu rất đáng sợ.

Argentina cũng tạo ra màn trình diễn ấn tượng tại bảng J. Họ thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch thế giới khi lần lượt đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1. Sau 3 lượt trận, đội bóng Nam Mỹ ghi 8 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần, đạt hiệu số +7. Lionel Messi tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét với 6 pha lập công.

Việc chỉ Argentina, Pháp và Mexico toàn thắng cho thấy World Cup 2026 đang diễn ra với tính cạnh tranh rất cao. Ngay cả những đội mạnh cũng không dễ duy trì sự ổn định tuyệt đối ở thể thức 48 đội.

16 cặp đấu và phân nhánh vòng knock-out World Cup 2026.