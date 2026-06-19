Mexico 0-0 Hàn Quốc: Hai đội giằng co

Thế trận giằng co khiến cả Mexico lẫn Hàn Quốc phải tìm kiếm sự đột biến bằng những đường chuyền dài vượt tuyến.

Hàn Quốc và Mexico ưu tiên sự chắc chắn trong hiệp một.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico khởi đầu với tốc độ cao khi đại diện châu Á chủ động dâng đội hình chơi đôi công. Tuy nhiên, sức ép khổng lồ từ hàng vạn CĐV chủ nhà khiến các cầu thủ Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Ngay phút 4, Lee Kang-in nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt. Trong khi đó, Son Heung-min gần như bị cô lập trên hàng công và chỉ có rất ít cơ hội chạm bóng. Phút 16, ngôi sao của Hàn Quốc có pha tâng bóng kỹ thuật qua thủ môn Mexico, nhưng hậu vệ đối phương kịp cản phá ngay trên vạch vôi. Dù vậy, Son cũng rơi vào thế việt vị trước đó.

Thế trận giằng co trong hiệp một.

Ngay sau đó, Quinones chạy băng cắt đánh đầu chính xác nhưng bóng đi chưa đủ độ hiểm để đánh bại thủ thành Mexico.

Trong 45 phút đầu tiên, Mexico nhập cuộc chủ động, còn Hàn Quốc chơi rình rập và sẵn sàng phản đòn khi có cơ hội. Hai đội tạm rời sân với kết quả hòa 0-0.

Cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn sau khi loại bỏ toàn bộ hàng thủ CH Czech Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.