Mexico 0-0 Anh: Pickford cứu thua vất vả

Phút 17, Raul Jimenez đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ thành Jordan Pickford phải trổ tài nghệ để cứu thua cho tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup.

Trên sân nhà Azteca với độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, Mexico nhập cuộc đầy tự tin trước ứng viên vô địch Anh. Phút 17, đồng chủ nhà còn suýt có bàn mở tỷ số sau tình huống nhoài người đánh đầu của tiền đạo kỳ cựu Raul Jimenez. Bóng đi đập đất, đầy khó chịu nhưng thủ môn Jordan Pickford vẫn kịp phản xạ, cứu "Tam sư" khỏi bàn thua.

Mexico suýt mở tỷ số. Ảnh: Reuters.

Phải đến phút 27, tuyển Anh mới có cơ hội đầu tiên. Anthony Gordon nỗ lực đột phá bên cánh trái rồi tung cú sút quyết đoán nhưng bị thủ môn đội chủ nhà bắt gọn.