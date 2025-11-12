Messi thống trị Instagram

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bài đăng trở về Camp Nou của Lionel Messi đang gây sốt mạng xã hội, nhưng chưa phải khoảnh khắc được yêu thích nhất lịch sử Instagram.

Messi thong tri Instagram anh 1

Lionel Messi ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 (74,7 triệu lượt thích): Bức ảnh huyền thoại ghi lại khoảnh khắc Leo nâng cao cúp vàng ở Qatar trở thành bài đăng được yêu thích nhất lịch sử Instagram. Một biểu tượng của chiến thắng, cảm xúc và sự vĩ đại trong bóng đá.
Messi thong tri Instagram anh 2

Quả trứng huyền thoại (60,6 triệu lượt thích): Đơn giản chỉ là… một quả trứng, nhưng lại từng gây sốt toàn cầu khi phá kỷ lục về lượt thích năm 2019, như một thí nghiệm xã hội chứng minh sức mạnh của cộng đồng mạng.
Messi thong tri Instagram anh 3

Lionel Messi ngủ cùng cúp vàng (53,7 triệu lượt thích): Hai ngày sau chung kết, Messi lại khiến Internet bùng nổ với bức ảnh nằm trên giường, ôm chiếc cúp vô địch – khoảnh khắc vừa đời thường, vừa thiêng liêng.
Messi thong tri Instagram anh 4

Cậu bé Kishore Mondal – hát "Jeene Laga Hoon" (52,1 triệu lượt thích): Một video ca hát mộc mạc của cậu bé đến từ Ấn Độ bất ngờ gây bão, minh chứng cho sức lan tỏa của âm nhạc trên mạng xã hội.
Messi thong tri Instagram anh 5

Em bé tập đi qua ống kính mini Insta360 (47,7 triệu lượt thích): Thương hiệu camera hành trình ghi điểm nhờ clip dễ thương và sáng tạo, ghi lại từng bước chập chững của một em bé.
Messi thong tri Instagram anh 6

Cristiano Ronaldo và Messi chơi cờ (41,6 triệu lượt thích): Bức ảnh quảng cáo cho Louis Vuitton chụp hai huyền thoại Ronaldo – Messi đấu trí trên bàn cờ, trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của cặp đôi.
Messi thong tri Instagram anh 7

Lionel Messi cùng cúp vàng trên máy bay (41,2 triệu lượt thích): Messi tiếp tục càn quét top 10 bài đăng được yêu thích nhất trên Instagram khi chụp cùng chiếc cúp thế giới trên máy bay trở về Argentina.
Messi thong tri Instagram anh 8

Taylor Swift và Travis Kelce công bố đính hôn (37,6 triệu lượt thích): Hồi tháng 8 vừa qua, nữ ca sĩ đình đám và ngôi sao NFL công khai tình cảm, khiến mạng xã hội bùng nổ trong vài giờ đồng hồ.
Messi thong tri Instagram anh 9

Bé gái hát "My heart will go on" (37,2 triệu lượt thích): Một video ghi lại khoảnh khắc cô bé thể hiện ca khúc huyền thoại của Celine Dion, lập tức khiến cộng đồng mạng tan chảy.
Messi thong tri Instagram anh 10

Cristiano Ronaldo tắm băng giữa Lapland, Phần Lan (35,7 triệu lượt thích): Huyền thoại Bồ Đào Nha khép lại top 10 bài đăng được yêu thích nhất Instagram với video ngâm mình trong băng tuyết giữa vùng cực lạnh – hình ảnh thể hiện tính kỷ luật và sự bền bỉ đáng nể.
Messi thong tri Instagram anh 11

Hôm 10/11, Messi đăng tải loạt ảnh đứng giữa thảm cỏ Camp Nou. Chỉ hơn 1 ngày, bài đăng thu hút hơn 20 triệu lượt thích và hàng trăm nghìn bình luận từ người hâm mộ toàn cầu. Với tốc độ lan tỏa hiện tại, bài đăng của Messi được dự đoán sẽ lại lọt top bài viết có lượt thích cao nhất lịch sử Instagram.
Messi thong tri Instagram anh 12

Trong top 10, Messi chiếm 3 vị trí (chưa tính khoảnh khắc chụp cùng Ronaldo), với hai bài đăng liên quan đến World Cup 2022. Đây là minh chứng cho thấy một khoảnh khắc lịch sử có thể chạm đến hàng trăm triệu trái tim, vượt xa mọi giới hạn của bóng đá hay mạng xã hội.

