Laporta lên tiếng trước thông tin Messi trở lại Barca

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, lên tiếng chấm dứt mọi đồn đoán về khả năng Leo Messi trở lại khoác áo đội bóng xứ Catalonia theo dạng cho mượn ngắn hạn.

Laporta dập tắt tin đồn Messi trở lại Camp Nou.

Phát biểu trên đài Catalunya Radio, Laporta khẳng định rõ ràng: “Vì tôn trọng Messi, các cầu thủ hiện tại và các hội viên, đây không phải là lúc để bàn về những kịch bản phi thực tế”.

Những ngày gần đây, truyền thông Tây Ban Nha rộ tin Barcelona muốn đưa Messi trở lại trong vài tháng, khi mùa giải MLS tạm nghỉ. Tuy nhiên, phát biểu của Laporta đóng sập cánh cửa ấy. Ông nhấn mạnh CLB đang tập trung hoàn toàn vào dự án thể thao hiện tại dưới thời Hansi Flick và không muốn tạo ra sự xáo trộn trong phòng thay đồ.

Messi hiện vẫn thuộc biên chế Inter Miami, nơi anh giúp đội bóng Mỹ giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử, Leagues Cup 2023. Siêu sao 38 tuổi cũng đang chuẩn bị cho World Cup 2026 cùng tuyển Argentina.

Việc Laporta bác bỏ khả năng “hồi hương” của Messi cho thấy Barcelona không còn hướng đến các quyết định cảm tính. Sau giai đoạn tái thiết tài chính, đội bóng ưu tiên ổn định nội bộ và trao cơ hội cho thế hệ trẻ như Lamine Yamal hay Gavi.

Một kỷ nguyên mới đã thật sự bắt đầu ở Camp Nou. Và với Laporta, việc nhắc lại quá khứ huy hoàng cùng Messi lúc này chỉ là điều xa vời.