Messi rực sáng

  • Thứ tư, 1/4/2026 08:38 (GMT+7)
Sáng 1/4, Lionel Messi chơi hay giúp Argentina đè bẹp Zambia với tỷ số 5-0 trong trận giao hữu quốc tế.

Messi góp công lớn vào chiến thắng của Argentina.

Đội bóng Nam Mỹ bước vào trận đấu với sự chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay phút thứ 4, Julian Alvarez mở tỷ số sau pha phối hợp nhuần nhuyễn. Messi là người khởi xướng bàn thắng khi xử lý khéo léo trong vùng cấm rồi căng ngang vào trong, bóng chạm chân Thiago Almada trước khi Alvarez dứt điểm chính xác.

Argentina kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo, liên tục triển khai các pha phối hợp ngắn, tốc độ cao. Đến phút 43, Messi trực tiếp ghi dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Sau pha đập nhả đẹp mắt với Alexis Mac Allister, siêu sao 38 tuổi băng xuống đối mặt và dứt điểm lạnh lùng, khẳng định đẳng cấp khác biệt.

Bước sang hiệp hai, Argentina tiếp tục duy trì sức ép. Phút 50, Nicolas Otamendi nâng tỷ số lên 3-0 trên chấm phạt đền. Sau bàn thua, đại diện châu Phi hoàn toàn mất tinh thần chiến đấu. Do đó, Argentina dễ dàng ghi thêm 2 bàn thắng nữa.

Chiến thắng 5-0 giúp Argentina duy trì phong độ ấn tượng, đồng thời cho thấy sự gắn kết và chiều sâu đội hình đáng gờm. Đáng chú ý, màn trình diễn của Messi một lần nữa khẳng định vai trò thủ lĩnh không thể thay thế. Anh hứa hẹn tiếp tục là đầu tàu để Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup vào hè này.

