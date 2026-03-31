Cái ôm mặt của Messi gây chú ý

Khoảnh khắc Lionel Messi theo dõi buổi tập của các đồng đội ở tuyển Argentina thu hút sự chú ý của dư luận.

Khoảnh khắc này được ghi lại trong buổi tập cuối cùng của tuyển Argentina trước trận giao hữu với Zambia vào sáng 1/4. Messi ngồi trên thùng đá, lặng lẽ quan sát các đồng đội tập luyện. Anh tỏ ra trầm ngâm, sau đó lấy tay ôm mặt che giấu cảm xúc.

Đáng chú ý, đây là buổi tập cuối cùng của Messi và các đồng đội trên đất Argentina trước khi sang Mỹ tranh tài tại World Cup 2026 vào tháng 6. Giải đấu sắp tới cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của M10.

Ở tuổi ngoài 38, Messi không còn ở đỉnh cao thể lực như trước, nhưng tầm ảnh hưởng và vai trò thủ lĩnh của anh vẫn là không thể thay thế ở cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Zambia, HLV Lionel Scaloni cho biết Messi sẽ ra sân ngay từ đầu. Ở trận giao hữu trước đó với Mauritania, tiền đạo của Inter Miami chỉ vào sân từ ghế dự bị.

HLV Scaloni cũng cho biết Messi chưa khẳng định sẽ góp mặt tại World Cup 2026. M10 muốn xem xét lại thể trạng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo Messi, chỉ khi cảm thấy có thể cống hiến 100% cho đội tuyển quốc gia, anh mới tham dự World Cup.

Messi là đội trưởng tuyển Argentina và đã ghi 115 bàn thắng quốc tế cho ĐTQG. Anh cũng là ngôi sao sáng nhất trong chức vô địch World Cup 2022 của nước nhà.

Bàn thắng thứ 900 của Messi Sáng 19/3, Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số khi Inter Miami đối đầu Nashville thuộc lượt về vòng 1/8 cúp các Câu lạc bộ Concacaf.