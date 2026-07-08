Messi đáp trả cáo buộc dàn xếp tại World Cup

Trước làn sóng phản đối từ phía Ai Cập, Lionel Messi đã lên tiếng bảo vệ các quyết định của trọng tài và VAR sau chiến thắng kịch tính tại vòng 16 đội.

Lionel Messi lên tiếng sau những tranh cãi.

Chia sẻ quan điểm về tình huống bị từ chối bàn thắng của Ai Cập, Messi thẳng thắn cho biết: "Thật lòng mà nói, tôi không hiểu tại sao lại có tranh cãi. Nếu bạn nghĩ đó không phải một pha phạm lỗi, thì có lẽ bóng đá không dành cho bạn. Cầu thủ của họ rõ ràng đã giẫm lên Martinez trước khi bóng được đưa vào cuộc. Những tình huống này chính là lý do chúng ta cần VAR để hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi nghĩ các trọng tài đã điều hành tốt".

Trong trận đấu diễn ra vào đêm 7/7, cựu cầu thủ Barcelona đóng vai trò quan trọng giúp nhà đương kim vô địch thế giới lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước hai bàn. Anh trực tiếp ghi một bàn thắng và đóng góp một pha kiến tạo, giúp Argentina giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Phát biểu của Messi được đưa ra ngay sau khi huấn luyện viên Hossam Hassan và tiền đạo Mostafa Ziko của Ai Cập công khai cáo buộc giải đấu có dấu hiệu gian lận và dàn xếp kết quả.

Với chiến thắng này, Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương, trong khi Ai Cập phải rời giải cùng sự phẫn nộ hướng về phía ban tổ chức. Đối thủ của đại diện Nam Mỹ sẽ là đội thắng trong trận đấu giữa Colombia và Thụy Sĩ.

Siêu phẩm của Messi giúp Argentina cân bằng tỷ số 2-2 trước Ai Cập Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.