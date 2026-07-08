Messi cân bằng kỷ lục gần trăm năm của Argentina tại World Cup

Bàn thắng vào lưới Ai Cập giúp Lionel Messi san bằng cột mốc ghi bàn tồn tại suốt 96 năm trong lịch sử đội tuyển Argentina.

Siêu phẩm của Messi giúp Argentina cân bằng tỷ số 2-2 trước Ai Cập Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

Đêm 7/7, Lionel Messi tiếp tục viết thêm một chương mới trong sự nghiệp huy hoàng khi ghi một bàn ở chiến thắng 3-2 của Argentina trước Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026. Pha lập công này không chỉ giúp nhà đương kim vô địch hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, mà còn đưa đội trưởng Argentina sánh ngang một huyền thoại của bóng đá nước này.

Đó là bàn thắng thứ 8 của Messi tại World Cup 2026, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn trong một kỳ World Cup của Guillermo Stabile. Chân sút huyền thoại từng lập cột mốc này tại World Cup 1930, giải đấu đầu tiên trong lịch sử, và kỷ lục ấy đã tồn tại suốt 96 năm qua.

Messi hiện cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở tất cả các trận của World Cup 2026. Trên hành trình đưa Argentina vào tứ kết, siêu sao 39 tuổi lần lượt chọc thủng lưới Algeria, Áo, Jordan, Cape Verde và Ai Cập. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới như Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Harry Kane đều có ít nhất một trận tịt ngòi.

Messi ghi bàn 9 trận liên tiếp ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng vào lưới Ai Cập còn giúp Messi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 21, tiếp tục củng cố vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Khoảng cách giữa anh và người xếp sau là Mbappe hiện được nới lên thành 2 bàn.

Ở cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026, Messi cũng tạm chiếm ưu thế với 8 bàn. Mbappe và Haaland cùng có 7 pha lập công, trong khi Harry Kane sở hữu 6 bàn. Cả bốn tiền đạo đều đã cùng đội tuyển của mình góp mặt ở tứ kết và vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích.

Chỉ còn cách một bàn để vượt qua Stabile, Messi đang đứng trước cơ hội độc chiếm thêm một kỷ lục nữa trong màu áo Argentina. Với phong độ ghi bàn ổn định từ đầu giải, số 10 vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của "La Albiceleste" trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ tư.