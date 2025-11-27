Mercedes-Benz kết hợp cùng Brad Pitt 'bán xe'

Mercedes-AMG đã chiêu mộ ngôi sao điện ảnh Brad Pitt cho chiến dịch ra mắt toàn cầu mẫu sedan điện hiệu suất cao, đối thủ trực tiếp của Porsche Taycan và Audi RS e-tron GT.

Mercedes-Benz và team hiệu suất cao AMG đang tiếp tục phát triển mẫu GT 4 Door Coupe chạy hoàn toàn bằng điện được mong đợi từ lâu. Để giúp quảng bá mẫu xe mới, hãng xe Đức đã mời ngôi sao hạng A của Hollywood Brad Pitt và tay đua F1 George Russell của đội Mercedes-AMG PETRONAS F1 tham gia.

Vừa hoàn thành vai chính trong bộ phim bom tấn F1, Brad Pitt đã có mặt tại Las Vegas cho chặng Grand Prix cuối tuần trước và trở thành tâm điểm của chiến dịch quảng bá mới. Sự hợp tác này được Mercedes-AMG gọi là một sự ra mắt đầy ngoạn mục, đánh dấu việc Brad Pitt trở thành thành viên mới nhất của "Gia đình nhanh nhất thế giới" (World's Fastest Family).

Trong video quảng cáo, Brad Pitt xuất hiện tại quầy valet (dịch vụ đỗ xe) để lấy chìa khóa chiếc xe của mình, một nguyên mẫu ngụy trang của AMG GT 4 Door Coupe. Nhân viên valet gọi tài xế, không ai khác chính là George Russell, đưa chiếc xe lên.

Chiếc Mercedes-AMG GT 4 Door Coupe xuất hiện cùng Brad Pitt trong video quảng cáo. Ảnh: Mercedes-Benz.

Trong quá trình này, Russell đã thực hiện những màn đốt lốp (burnout) và drift ngay trong bãi đậu xe ngầm của khách sạn trước khi đưa xe đến lối vào và giao chìa khóa cho Pitt.

Màn trình diễn vui vẻ nhưng đầy mạnh mẽ này là cách Mercedes-AMG chuẩn bị cho thế giới về sự xuất hiện của Mercedes-AMG GT 4 Door Coupe hoàn toàn mới, mẫu xe sẽ có buổi ra mắt toàn cầu vào năm 2026.

Chiếc xe được giới thiệu là phiên bản thương mại của concept AMG GT XX đã được công bố vào đầu năm nay. Giống như mẫu concept đó, mẫu xe sản xuất có thiết kế bóng bẩy, định vị nó là đối thủ trực tiếp của Porsche Taycan và Audi RS e-tron GT.

Mercedes-AMG cam kết chiếc sedan điện này sẽ mang lại cảm giác lái thú vị và cung cấp đủ hiệu suất. Nền tảng của chiếc AMG GT 4 Door Coupe mới là kiến trúc AMG.EA, sử dụng nhôm, thép và vật liệu composite sợi nhẹ trong cấu tạo.

Giống như mẫu concept, phiên bản sản xuất được cho là sẽ sử dụng bộ 3 động cơ axial flux (động cơ từ thông dọc), kết hợp lại để tạo ra công suất vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Động cơ này cùng với pin làm mát trực tiếp hứa hẹn mang lại một chiều hướng hiệu suất mới và sức mạnh vượt trội Công nghệ này đã được trình diễn khả năng ấn tượng với mẫu CONCEPT AMG GT XX lập kỷ lục tại Nardò, miền nam Italy vào mùa hè.