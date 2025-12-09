MC Tú Linh rời K+

Sau 10 năm đồng hành cùng K+, MC Tú Linh xác nhận rời nhà đài, khép lại chặng đường được cô xem là cả tuổi trẻ và sự nghiệp trong lĩnh vực truyền hình thể thao.

MC Tú Linh gắn bó 10 năm với K+.

Trên trang cá nhân, Tú Linh cho biết quãng thời gian làm việc tại K+ đưa cô đi từ vị trí một khán giả mê bóng đá đến trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình thể thao. Cô gọi K+ là tập thể tử tế, đoàn kết và chân chính, nơi lớn lên, trưởng thành và gây dựng tên tuổi. "Đó không chỉ là nơi làm việc mà là gia đình", cô viết.

Nữ MC cũng không quên gửi lời cảm ơn tới khán giả, những người theo dõi K+ suốt 16 năm hình thành và phát triển. Theo cô, sự tin yêu và ủng hộ của người xem chính là động lực giúp cô giữ lửa nghề và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tú Linh chia sẻ từng nghĩ mình sẽ gắn bó đến khi nghỉ hưu, nhưng mọi hành trình dù đẹp đến đâu cũng có điểm dừng. Dù không nói rõ lý do ra đi, cô khẳng định quyết định đến trong tâm thế trân trọng và biết ơn, mở ra một chương mới sau khi trải qua một câu chuyện dài và nhiều kỷ niệm.

Hành trình của Tú Linh tại K+ gắn với hàng loạt chương trình bóng đá. Cô tạo dựng hình ảnh một MC duyên dáng, giàu năng lượng và am hiểu chuyên môn. Trong bối cảnh truyền hình thể thao Việt Nam cạnh tranh khốc liệt, việc một gương mặt quen thuộc như Tú Linh rời đi để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Kết thúc thông điệp, cô gửi lời chào tạm biệt giản dị: "Cảm ơn và hẹn gặp lại", như một lời hứa sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong những dự án mới.