Phản ứng của Terry trước tin sắp làm HLV trưởng

John Terry bác bỏ những thông tin cho rằng đang cân nhắc tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng của Oxford United - đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng Championship

Terry không dẫn dắt Oxford Utd.

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, huyền thoại Chelsea khẳng định “không hề tìm việc” và hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào với Oxford.

Ở tuổi 44, Terry vẫn là một trong những biểu tượng của Chelsea, với 17 danh hiệu giành được cùng "The Blues" và vai trò đội trưởng mẫu mực suốt hơn một thập kỷ. Sau khi giải nghệ, ông từng bước vào con đường huấn luyện với nhiều kỳ vọng, đặc biệt trong giai đoạn làm trợ lý cho Dean Smith tại Aston Villa. Bộ đôi này không chỉ giúp Villa thăng hạng Premier League mà còn đặt nền móng để CLB trở lại nhóm cạnh tranh tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Tuy nhiên, kể từ khi rời Villa vào mùa hè 2021, sự nghiệp huấn luyện của Terry lại rơi vào trạng thái chững lại. Ngoài quãng thời gian ngắn tái hợp Dean Smith tại Leicester City và vai trò cố vấn ở học viện Chelsea, cựu trung vệ người Anh chưa từng được trao cơ hội dẫn dắt một đội bóng với tư cách “thuyền trưởng”.

Điều này càng gây khó hiểu khi nhiều đồng đội cũ của Terry như Frank Lampard, Steven Gerrard hay Wayne Rooney đều đã có cơ hội thử sức trên băng ghế huấn luyện, dù thành công hay thất bại. Bản thân Terry từng thừa nhận cảm thấy thất vọng khi liên tục bị từ chối với lý do “thiếu kinh nghiệm”, dù đã có nhiều năm làm trợ lý ở Premier League.

Thậm chí, hồi đầu năm, Terry cay đắng thừa nhận giấc mơ một ngày nào đó dẫn dắt Chelsea có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.