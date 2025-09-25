Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MC Lại Văn Sâm cảnh báo

  Thứ năm, 25/9/2025 20:16 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Lại Văn Sâm cảnh báo khán giả về việc nhiều tài khoản lợi dụng công nghệ AI, giả mạo giọng nói, hình ảnh của anh nhằm trục lợi.

Ngày 25/9, MC Lại Văn Sâm lên tiếng về việc bị nhiều tài khoản giả mạo nhằm trục lợi suốt thời gian qua, khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng.

Trên trang cá nhân, MC bày tỏ bức xúc: "Gần đây, tôi được rất nhiều người, cả người quen và không quen, hỏi có phải bài này, bài kia (lấy tên hoặc đăng ảnh, thậm chí nhại giọng tôi...) là của tôi thật không. Tôi xin khẳng định chỉ có duy nhất trang Facebook có tích xanh này. Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào trên các mạng xã hội khác".

Lai Van Sam anh 1

MC Lại Văn Sâm bức xúc vì bị nhiều tài khoản mạo danh. Ảnh: FBNV.

MC cho biết các tài khoản giả mạo nói trên đã lợi dụng AI để tạo ra nhiều nội dung xoay quanh việc rao giảng đạo lý, quảng cáo, hay thậm chí đi săm soi, phê phán, chỉ trích người khác... Lại Văn Sâm mong khán giả cảnh giác trước các chiêu trò mạo danh, có dấu hiệu lừa đảo này.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp của nam MC cũng bức xúc về vấn nạn nói trên.

Trước đó, hồi tháng 4, Lại Văn Sâm cũng từng lên tiếng về việc bị nhiều kẻ mạo danh để quảng cáo cho sản phẩm thuốc bổ mắt, khiến không ít người bị lừa gạt.

"Có quá nhiều kẻ mạo danh tôi với mục đích xấu. Tôi chưa bao giờ và không bao giờ quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm, nhãn hàng nào. Đề nghị mọi người tỉnh táo, tránh mắc lừa kẻ gian", MC cho biết.

Không riêng MC Lại Văn Sâm, nhiều nghệ sĩ Việt trước đó cũng trở thành nạn nhân của chiêu trò mạo danh để lừa đảo nhằm trục lợi này. Mới đây nhất, diễn viên Phương Oanh cũng tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp để giải quyết tình trạng bị một tài khoản giả mạo, sử dụng trái phép hình ảnh để quảng cáo và buôn bán sản phẩm.

Đầu tháng 8, vợ chồng Ngô Thanh Vân đồng loạt lên tiếng về việc một tài khoản ngang nhiên sử dụng hình ảnh của cả hai để quảng cáo và buôn bán. Diễn viên Quốc Trường cũng cảnh báo khán giả về việc một số kênh dùng công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và thông tin của anh để lừa đảo. MC Đại Nghĩa tiết lộ cũng là nạn nhân của việc bị lợi dụng hình ảnh, sử dụng AI gán ghép vào những nội dung xuyên tạc.

  • Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng.

    Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000).

    • Ngày sinh: 26/02/1979
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ...

  • Lại Văn Sâm

    Lại Văn Sâm

    Lại Văn Sâm là một nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Ông từng học ở Liên Xô trong 12 năm và bắt đầu công việc tại Đài truyền hình Việt Nam từ năm 1987 với vai trò biên dịch viên cho các bản tin thể thao từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Từ vai trò biên dịch viên, Lại Văn Sâm trở thành MC dẫn dắt nhiều game show giải trí và được VTV phân công đảm nhận cương vị Trưởng ban sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3). Ngày 1/7/2017 ông về hưu. Cùng năm, Lại Văn Sâm được nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Sau khi về hưu, ông tham gia dẫn chương trình Mặt trời bé con.

    • Ngày sinh: 10/6/1957
    • Nơi sinh: Phú Thọ
    • Chương trình dẫn: SV96, SV2000, Trò chơi thi đấu liên tỉnh, Đấu trí, Đấu trường 100, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Chúng tôi là chiến sĩ, Ai là triệu phú, Không giới hạn - Sasuke Việt Nam,...

