MC Lại Văn Sâm cảnh báo

Lại Văn Sâm cảnh báo khán giả về việc nhiều tài khoản lợi dụng công nghệ AI, giả mạo giọng nói, hình ảnh của anh nhằm trục lợi.

Ngày 25/9, MC Lại Văn Sâm lên tiếng về việc bị nhiều tài khoản giả mạo nhằm trục lợi suốt thời gian qua, khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng.

Trên trang cá nhân, MC bày tỏ bức xúc: "Gần đây, tôi được rất nhiều người, cả người quen và không quen, hỏi có phải bài này, bài kia (lấy tên hoặc đăng ảnh, thậm chí nhại giọng tôi...) là của tôi thật không. Tôi xin khẳng định chỉ có duy nhất trang Facebook có tích xanh này. Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào trên các mạng xã hội khác".

MC Lại Văn Sâm bức xúc vì bị nhiều tài khoản mạo danh. Ảnh: FBNV.

MC cho biết các tài khoản giả mạo nói trên đã lợi dụng AI để tạo ra nhiều nội dung xoay quanh việc rao giảng đạo lý, quảng cáo, hay thậm chí đi săm soi, phê phán, chỉ trích người khác... Lại Văn Sâm mong khán giả cảnh giác trước các chiêu trò mạo danh, có dấu hiệu lừa đảo này.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp của nam MC cũng bức xúc về vấn nạn nói trên.

Trước đó, hồi tháng 4, Lại Văn Sâm cũng từng lên tiếng về việc bị nhiều kẻ mạo danh để quảng cáo cho sản phẩm thuốc bổ mắt, khiến không ít người bị lừa gạt.

"Có quá nhiều kẻ mạo danh tôi với mục đích xấu. Tôi chưa bao giờ và không bao giờ quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm, nhãn hàng nào. Đề nghị mọi người tỉnh táo, tránh mắc lừa kẻ gian", MC cho biết.

Không riêng MC Lại Văn Sâm, nhiều nghệ sĩ Việt trước đó cũng trở thành nạn nhân của chiêu trò mạo danh để lừa đảo nhằm trục lợi này. Mới đây nhất, diễn viên Phương Oanh cũng tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp để giải quyết tình trạng bị một tài khoản giả mạo, sử dụng trái phép hình ảnh để quảng cáo và buôn bán sản phẩm.

Đầu tháng 8, vợ chồng Ngô Thanh Vân đồng loạt lên tiếng về việc một tài khoản ngang nhiên sử dụng hình ảnh của cả hai để quảng cáo và buôn bán. Diễn viên Quốc Trường cũng cảnh báo khán giả về việc một số kênh dùng công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và thông tin của anh để lừa đảo. MC Đại Nghĩa tiết lộ cũng là nạn nhân của việc bị lợi dụng hình ảnh, sử dụng AI gán ghép vào những nội dung xuyên tạc.