Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mbeumo là hung thần của Tottenham

  • Thứ bảy, 8/11/2025 21:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 8/11 (giờ Hà Nội), Bryan Mbeumo tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là cơn ác mộng của Tottenham.

Mbeumo tiếp tục sút tung lưới Spurs.

Trong trận hòa 2-2 của MU trước Tottenham tại London thuộc vòng 11 Premier League, ngôi sao người Cameroon một lần nữa khiến hàng thủ Spurs khốn đốn. Phút 32, cựu sao Brentford mở tỷ số bằng pha đánh đầu cực căng. Đây là bàn thắng thứ 5 của Mbeumo vào lưới đội bóng Bắc London sau 8 lần đối đầu.

Trước trận, HLV Ruben Amorim kỳ vọng Mbeumo là chìa khóa giúp MU chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng trước Tottenham ở Ngoại hạng Anh. Đoàn quân áo đỏ quá nhiều lần gục ngã trước đối thủ, trong đó có thất bại cay đắng ở chung kết Europa League 2025 tại San Mames, trận thua khiến họ mất suất dự Champions League và thiệt hại gần 100 triệu bảng doanh thu.

Người thầy cũ Thomas Frank, từng thừa nhận: "Mbeumo là kiểu cầu thủ khiến mọi hàng thủ lo sợ, lì lợm, khôn ngoan và luôn biết cách tạo khác biệt ở những trận cầu lớn".

Và đúng như lời ông nói, cầu thủ 26 tuổi một lần nữa làm khó dễ Tottenham. Pha chọn vị trí khôn ngoan và cú đánh đầu gọn gàng của anh giúp MU vươn lên dẫn trước. Trên khán đài, CĐV "Quỷ đỏ" hô vang tên Mbeumo.

Dù MU đánh mất lợi thế sau đó và chỉ có được trận hòa 2-2, Mbeumo rõ ràng là sự đầu tư đúng đắn trong mùa hè 2025. Sau 11 vòng đấu, tân binh "Quỷ đỏ" có 6 bàn và 1 kiến tạo ở Premier League.

Ronaldo đã sai?

Cristiano Ronaldo vừa khiến giới bóng đá dậy sóng sau bài phỏng vấn với Piers Morgan nhưng lần này, màn "đá xoáy" Ligue 1 của anh có vẻ phản tác dụng.

5 giờ trước

MU đẩy Mbeumo vào thế khó

Bryan Mbeumo không muốn trực tiếp đưa ra quyết định về thời gian anh tham dự AFCON 2026, do sợ phản ứng từ dư luận Cameroon.

15 giờ trước

MU thoát thua Tottenham ở phút 90+6

Đêm 8/11, tại vòng 11 Premier League, MU bị Tottenham dẫn 2-1 nhưng kịp giành lại một điểm nhờ bàn thắng của Mathijs De Ligt ở phút 90+6.

5 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mbeumo là ác mộng Spurs Tottenham Mbeumo Tottenham MU

    Đọc tiếp

    Ly do Casemiro bi rut ra khoi san hinh anh

    Lý do Casemiro bị rút ra khỏi sân

    41 phút trước 22:58 8/11/2025

    0

    HLV Ruben Amorim xác nhận Casemiro buộc phải rời sân vì chấn thương trong trận MU hòa Tottenham 2-2 thuộc vòng 11 Premier League tối 8/11.

    Cu soc kep voi MU hinh anh

    Cú sốc kép với MU

    1 giờ trước 22:32 8/11/2025

    0

    Tối 8/11, lần lượt Harry Maguire và Benjamin Sesko đều dính chấn thương trong trận hòa 2-2 của MU trước Tottenham thuộc vòng 11 Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý