MB chưa vội nới room ngoại, chờ nhà đầu tư chiến lược để bán 'giá cao'

Thay vì mở room ngoại ngay lập tức, MB lựa chọn giữ lại "dư địa" cho nhà đầu tư chiến lược, với kỳ vọng tối ưu hóa giá trị cho cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của MB diễn ra vào sáng nay (18/4). Ảnh: MB.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng nay (18/4), nhiều cổ đông của Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (HoSE: MBB) đặt câu hỏi xoay quanh kế hoạch chia cổ tức kết hợp phát hành thêm cổ phiếu, chiến lược với Mcredit, cũng như bài toán cân đối vốn và tăng trưởng tín dụng.

Ban lãnh đạo ngân hàng đã đưa ra loạt giải thích về định hướng tài chính và kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Không bán Mcredit

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại đại hội là MB có muốn bán toàn bộ công ty tài chính tiêu dùng Mcredit cho một đối tác để đối tác đó sở hữu 100% hay không, lãnh đạo MBBank khẳng định không có kế hoạch thoái vốn khỏi đơn vị này.

Hiện tại, Mcredit hoạt động dưới mô hình công ty TNHH với cơ cấu sở hữu gồm đối tác nước ngoài nắm 49%, MBBank nắm 50% và một cổ đông khác nắm 1%. Từ năm trước, đại hội cổ đông đã cho phép nghiên cứu phương án chuyển đổi hình thức sở hữu.

Theo Chủ tịch MB Lưu Trung Thái, mục tiêu của việc chuyển đổi là hướng tới đưa Mcredit trở thành công ty đại chúng và tiến tới IPO trong tương lai. Tuy nhiên, quy định hiện hành không cho phép một cổ đông nước ngoài nắm quá 20% vốn khi doanh nghiệp IPO, do đó ngân hàng cần tái cấu trúc lại tỷ lệ sở hữu.

Ông nhấn mạnh MBBank không bán Mcredit bởi đây là đơn vị đang hoạt động hiệu quả, dù ngành tài chính tiêu dùng thời gian qua gặp nhiều thách thức.

Cùng với Mcredit, công ty chứng khoán MBS hiện được xác định là hai trụ cột đóng góp lợi nhuận quan trọng cho hệ sinh thái. Lãnh đạo ngân hàng cho biết cả hai đơn vị đều có tốc độ tăng trưởng cao, thậm chí có thời điểm cổ phiếu MBS giao dịch ở mức giá cao hơn cổ phiếu ngân hàng.

Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ đẩy mạnh tái cấu trúc hai đơn vị này theo hướng số hóa mạnh mẽ, đồng thời tận dụng hệ sinh thái khách hàng chung giữa ngân hàng, công ty chứng khoán và công ty tài chính để phát triển các sản phẩm ngân hàng đầu tư.

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái chia sẻ tại đại hội. Ảnh: MB.

Liên quan đến kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 15% cổ phiếu để trả cổ tức và 10% cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nhiều cổ đông bày tỏ băn khoăn khi cho rằng việc vừa nhận cổ tức tiền mặt 10%, sau đó lại phải bỏ tiền mua thêm cổ phiếu là chưa thực sự hợp lý.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch HĐQT MB Lưu Trung Thái cho biết với hơn 200.000 cổ đông, nhu cầu nhận cổ tức là rất đa dạng. Có nhóm cổ đông ưa thích nhận tiền mặt, trong khi nhóm khác lại muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu thông qua cổ phiếu.

Do đó, ngân hàng lựa chọn phương án kết hợp: trả cổ tức tiền mặt 10% đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để cổ đông có thêm lựa chọn. Theo lãnh đạo ngân hàng, đây thực chất là sự linh hoạt trong chính sách phân phối lợi nhuận, đáp ứng các khẩu vị khác nhau của cổ đông.

Về yếu tố thuế, ông Thái cũng lưu ý rằng dù nhận cổ tức bằng tiền hay cổ phiếu, cổ đông đều phải chịu mức thuế 5%. Tuy nhiên, nếu nhận bằng cổ phiếu, khoản thuế này chưa phải nộp ngay mà sẽ phát sinh khi cổ đông bán cổ phiếu trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với việc cổ đông có quyền lựa chọn thời điểm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chưa nới room ngoại, nhưng tiếp tục tìm cổ đông chiến lược

Một nội dung khác cũng được cổ đông quan tâm là khả năng nới room ngoại. Tuy nhiên, lãnh đạo MBBank cho biết hiện chưa có kế hoạch mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Trong thời gian qua, ngân hàng chủ động "khóa room" nhằm tìm kiếm cổ đông chiến lược. Mục tiêu là tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông hiện hữu, đồng thời có thể phát hành cổ phần với mức giá cao hơn khi tìm được đối tác phù hợp.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, một số cổ đông đặt câu hỏi về sự chênh lệch giữa huy động và cho vay. Cụ thể, trong năm 2025, dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng , tăng 36% trong khi toàn ngành ngân hàng là tăng 19%. Trong khi đó, huy động chỉ tăng 1 triệu tỷ đồng , bị hụt so với bên tăng trưởng tín dụng.

Giải thích vấn đề này, Chủ tịch MB cho biết ngân hàng huy động từ thị trường hơn 1 triệu tỷ đồng , trong khi dư nợ cho vay thấp hơn khoảng 50.000 tỷ đồng . Nhưng nguồn vốn của MBBank không chỉ đến từ huy động thị trường 1 mà còn bao gồm nhiều kênh khác như vốn chủ sở hữu (gần 150.000 tỷ đồng ), vốn huy động từ các định chế tài chính quốc tế (khoảng 3 tỷ USD ) và thị trường liên ngân hàng.

Chỉ số LDR (tỷ lệ cho vay/huy động) đến cuối năm 2025 ở mức 79%, tức là tổng các nguồn huy động vào 100 đồng thì cho vay 79 đồng. Mức này vẫn thấp hơn ngưỡng tối đa 85% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cho thấy ngân hàng vẫn duy trì biên độ an toàn về thanh khoản.

Ngoài ra, trong năm 2025, tăng trưởng tín dụng của MBBank đạt khoảng 36%. Một phần dư nợ được chuyển sang MBV - ngân hàng mà MBBank nhận chuyển giao bắt buộc - nhằm tạo tài sản sinh lời cho đơn vị này.

Chia sẻ thêm tại đại hội, Tổng giám đốc MB Phạm Như Ánh đã chia sẻ sơ bộ về kết quả kinh doanh quý I. Ông cho biết lợi nhuận hợp nhất quý đầu tiên năm 2026 của tập đoàn đạt khoảng 9.500 tỷ đồng , tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Riêng ngân hàng mẹ ghi nhận lợi nhuận 8.866 tỷ đồng , tăng hơn 15%.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 22.822 tỷ đồng , tăng gần 22%, trong đó ngân hàng mẹ đóng góp 14.740 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng trong quý đầu năm đạt 3,3%, đưa tổng dư nợ lên khoảng 1,14 triệu tỷ đồng .