MB dừng hỗ trợ chi phí cho cổ đông tham dự đại hội

MB cho biết không triển khai hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa tới các cổ đông như những năm gần đây do số lượng đăng ký lớn.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) vừa công bố thông tin về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra vào 7h30 ngày 18/4 (thứ bảy) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 Phạm Hùng, Hà Nội.

Đáng chú ý, ngân hàng cho biết sẽ không hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa cho cổ đông tham dự, do số lượng đăng ký lớn.

Những năm trước, MB áp dụng mức hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi cổ đông tham dự đại hội. Đây được xem là một trong các yếu tố thu hút lượng lớn cổ đông trực tiếp tham dự. Riêng năm 2025, đại hội của ngân hàng ghi nhận hơn 4.700 cổ đông góp mặt, với tổng chi phí hỗ trợ ước khoảng 2,35 tỷ đồng .

Theo báo cáo thường niên 2025, tính đến ngày 31/12/2025, ngân hàng có tổng cộng 207.071 cổ đông, tăng mạnh so với mức 120.479 cổ đông ghi nhận đầu năm theo báo cáo năm 2024. Với quy mô cổ đông như trên, MB hiện là ngân hàng có số lượng cổ đông lớn nhất thị trường.

Tại đại hội năm nay, MB sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15%. Tổng tài sản dự kiến tăng 28%, huy động vốn tăng 30%, Dư nợ tín dụng tăng khoảng 30% (đảm bảo theo giới hạn Ngân hàng Nhà nước). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 1,5%. Các chỉ tiêu hiệu quả dự kiến: ROE (20-21%), ROA (2%), CIR từ 28% trở xuống.

Trước đó, năm 2025, MB báo lãi trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng , tăng 18,9% so với năm 2024 và vượt 8,9% so với kế hoạch. Tổng tài sản ngân hàng vượt 1,6 triệu tỷ đồng , tăng trưởng 43,1%, dẫn đầu nhóm Big5 về tốc độ tăng trưởng tài sản.

MB cũng có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong năm nay. Ngân hàng dự kiến tăng vốn từ 80.550 tỷ đồng , thêm 22.137 tỷ lên tối đa 102.687 tỷ đồng . Để thực hiện, ngân hàng sẽ triển khai phát hành cổ phiếu theo 3 cấu phần.

Cấu phần thứ nhất là phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tương ứng sử dụng 12.082 tỷ đồng từ lợi nhuận giữ lại.

Cấu phần thứ hai là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%. MB dự kiến phát hành 805,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 8.055 tỷ đồng . Lượng cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cấu phần thứ ba là chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu nhằm tăng thêm 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Trong đó bao gồm 62 triệu cổ phiếu thuộc kế hoạch năm 2025 đã được thông qua và 138 triệu cổ phiếu phát hành bổ sung. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính riêng lẻ tại thời điểm gần nhất trước khi HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.