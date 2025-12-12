Mazda CX-5 thế hệ mới và cũ khác nhau thế nào?

Ở lần "lột xác" này, Mazda CX-5 không chỉ được thay đổi về thiết kế, mà còn nâng cấp loạt trang bị nội thất, bổ sung tùy chọn động cơ mild hybrid.

Mazda CX-5 thế hệ mới vừa được giới thiệu tại Việt Nam. Đây là phiên bản nâng cấp vừa được ra mắt toàn cầu cách đây 5 tháng. Dù đến tháng 11 năm sau, New CX-5 mới được mở bán chính thức, nhưng sự xuất hiện của nó đã khiến cộng đồng người dùng Việt háo hức.

Vậy so với bản hiện hành, mẫu xe thế hệ mới có gì khác biệt?

Thiết kế xe mới tinh chỉnh, nội thất "lột xác"

Nhìn từ bên ngoài có thể thấy thiết kế của Mazda CX-5 thế hệ mới được điều chỉnh đôi chút so với bản hiện hành.

Tuy nhiên xét về mặt thông số, chiếc SUV đã được nâng lên. Cụ thể, Chiều dài tổng thể của Mazda CX-5 thế hệ mới trội hơn 102 mm so với bản tiền nhiệm. Khoảng cách giữa 2 trục xe Mazda CX-5 cũng tăng thêm 76 mm.

Mặt ca lăng của CX-5 mới được điều chỉnh về cả thiết kế cặp đèn chiếu sáng chính, đèn LED định vị, cản trước và hốc gió. Lưới tản nhiệt quen thuộc của phong cách KODO vẫn được xuất hiện, nhưng sang trọng hơn với các viền chrome.

Đuôi xe cũng xuất hiện những chi tiết thiết kế mới. Điểm nhấn là tên thương hiệu được đặt ở trung tâm, thay vì logo. Đây chính là logo thương hiệu mới được hãng xe áp dụng cho dải sản phẩm mới từ cuối năm nay.

Các chi tiết thay đổi trên Mazda CX-5 thế hệ mới vừa trưng bày tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Khoang lái của CX-5 chính là điểm đáng chú ý nhất của mẫu SUV cỡ C thế hệ mới. So với bản hiện hành, CX-5 mới được trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch, kích thước lớn nhất trong dải sản phẩm của Mazda tại Việt Nam.

Vô lăng của CX-5 vẫn là dạng tròn 3 chấu, nhưng được khắc logo dạng chữ, cùng cảm biến đặt sau nhằm giám sát người lái. Hệ thống âm thanh của CX-5 thế hệ mới gồm 12 loa Bose, cùng các chi tiết cổng sạc, cửa gió hàng 2 khiến không gian nội thất hiện đại và công nghệ hơn.

Dù phiên bản đang trưng bày không xuất hiện cửa sổ trời, nhưng với các chi tiết nâng cấp, nhiều khả năng trong tương lai, cả 2 tùy chọn ở Việt Nam đều có thể sở hữu trang bị này.

Thêm tùy chọn động cơ hybrid

Theo chia sẻ từ Mazda Việt Nam, CX-5 mới nhiều khả năng được bán với 2 tùy chọn động cơ.

Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn vẫn trang bị máy xăng SkyactivG 2.5L, cho công suất khoảng 156 mã lực, mô men xoắn cực đại 200 Nm. Một tùy chọn động cơ mild hybrid có thể được mang về Việt Nam với máy xăng e-SkyactivG 2.5L M-Hybrid. Ưu điểm của công nghệ này, chắc chắn là mức tiêu thụ nhiên liệu. Việc bổ sung công nghệ hybrid có thể giúp CX-5 tiết kiệm nhiên liệu hơn so với động cơ hiện hành.

Với hàng loạt nâng cấp trang bị, thay thiết kế hay bổ sung tùy chọn động cơ, nhiều khả năng giá bán của Mazda CX-5 mới sẽ có sự thay đổi, theo chiều hướng tăng lên. Điều này cũng không ngạc nhiên bởi Mazda đang nỗ lực thay đổi định vị thương hiệu, đưa mình lên ngang bằng, cạnh tranh sòng phẳng với các hãng xe châu Âu.

Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được phân phối với 2 tùy chọn động cơ. Ảnh: Phúc Hậu.

Tuy nhiên, việc đẩy giá bán theo chiều hướng tăng lên sẽ là một "con dao 2 lưỡi". Mức giá mới, tiệm cận các đối thủ mạnh như Hyundai Tucson hay Ford Territory, sẽ khiến CX-5 mất đi ưu thế cạnh tranh lớn nhất của mình trước tệp khách hàng phổ thông, nhóm người dùng đã giúp mẫu xe này duy trì vị thế dẫn đầu doanh số suốt nhiều năm qua.

Do đó, để giải quyết bài toán thị phần kép, vừa nâng tầm thương hiệu, vừa duy trì doanh số ổn định, kịch bản phân phối song song cả CX-5 hiện hành (với mức giá thấp hơn) và CX-5 thế hệ mới (với mức giá cao hơn) là hoàn toàn khả thi.

Chiến lược này, vốn đã được đại diện Mazda Việt Nam úp mở, hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường SUV cỡ C trong năm tới bằng cách tạo ra 2 phân khúc giá dưới cùng một tên gọi.

Điều này không chỉ giúp hãng giữ chân được nhóm khách hàng truyền thống mà còn thu hút được những người dùng trẻ, yêu công nghệ sẵn sàng chi trả cho một chiếc SUV đầy đủ tiện nghi và công suất. Quyết định cuối cùng về giá bán và chiến lược phân phối sẽ quyết định vị thế của Mazda CX-5 trong cuộc chiến ngày càng khốc liệt của phân khúc SUV tại Việt Nam.