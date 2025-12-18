Mâu thuẫn trong gia đình Beckham bớt căng thẳng?

Những động thái gần đây từ Cruz và David làm dấy lên kỳ vọng nhà Beckham sẽ hàn gắn. Trước đó, Brooklyn được cho là có nhiều mâu thuẫn với gia đình.

Theo Daily Mail, những động thái gần đây của gia đình Beckham đang làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng hàn gắn quan hệ giữa các thành viên. Trước đó, Brooklyn Beckham, con trai cả, được cho là có mâu thuẫn với gia đình khi vắng mặt trong nhiều sự kiện suốt gần một năm.

Cụ thể, Cruz Beckham thời gian qua liên tục chia sẻ lại hình ảnh và video kỷ niệm có sự xuất hiện của Brooklyn trên Instagram. Mới nhất, nam ca sĩ 20 tuổi đăng tải bức ảnh chụp cùng Brooklyn và Romeo trên bãi biển tại Brazil, cho thấy sự gắn bó giữa các anh em.

Đây đã là lần thứ ba trong vài tuần gần đây Cruz công khai nhắc đến anh trai, giữa lúc mối quan hệ gia đình Beckham được cho là đang căng thẳng. Trước đó, anh cũng từng đăng tải một đoạn video gia đình ghi lại khoảnh khắc bên Brooklyn khi cả hai còn nhỏ.

Cruz Beckham chia sẻ lại hình ảnh cùng anh em trai lúc nhỏ. Ảnh: @cuzbeckham.

Song song với đó, David Beckham cũng có động thái được xem là mang tính kết nối. Trong bài đăng ăn mừng Inter Miami giành chức vô địch MLS, cựu danh thủ chia sẻ loạt ảnh chụp cùng vợ Victoria và các con Romeo, Cruz, Harper tại Miami, đồng thời lồng ghép một bức ảnh cũ chụp cùng Brooklyn từ thời còn thi đấu cho LA Galaxy.

Trong khi đó, Brooklyn Beckham được cho là sẽ đón Giáng sinh cùng vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz và gia đình bên ngoại tại Miami, còn David Beckham, Victoria Beckham và ba người con còn lại sum họp tại Anh. Suốt một năm qua, Brooklyn và Nicola vắng mặt trong hầu hết sự kiện quan trọng của gia đình Beckham, bao gồm lễ mừng sinh nhật 50 tuổi của Sir David và lễ thụ phong tước hiệp sĩ.

“David và Victoria đang dần chấp nhận việc Brooklyn không còn xuất hiện trong các dịp gia đình. Họ buồn, nhưng buộc phải đối diện với thực tế”, một nguồn tin chia sẻ.

Ngoài ra, nguồn tin còn cho biết sự vắng mặt kéo dài của con trai cả đang “ảnh hưởng không nhỏ” đến các thành viên trong gia đình, đặc biệt là hai người bà. Mẹ của Victoria Beckham, bà Jackie, gần đây chia sẻ hình ảnh chiếc tất Giáng sinh mang tên Brooklyn được treo cùng các cháu khác trên lò sưởi. Victoria Beckham cũng đăng lại khoảnh khắc này.

Theo bạn bè gia đình, cả bà Jackie và bà Sandra – mẹ của David Beckham – đều rất buồn trước rạn nứt kéo dài, nhất là khi họ từng có mối quan hệ gắn bó với Brooklyn từ khi anh còn nhỏ.