5 năm vượt qua biến cố của NSND Công Lý và Ngọc Hà

Vợ NSND Công Lý đăng tải chia sẻ nhìn lại hành trình gần 5 năm đồng hành cùng chồng sau biến cố sức khỏe, thể hiện niềm vui khi cả hai đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mới đây, Ngọc Hà, vợ NSND Công Lý, đã đăng tải dòng chia sẻ dài, nhìn lại hành trình gần 5 năm đồng hành cùng chồng kể từ biến cố sức khỏe.

Trong bài viết, cô cho biết ban đầu chỉ nghĩ có thể cố gắng trong vài tháng đầu khi NSND Công Lý điều trị, nhưng đến nay hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua quãng thời gian dài hơn rất nhiều.

Ngọc Hà đồng hành, chăm sóc NSND Công Lý trong suốt quá trình hồi phục sức khỏe. Ảnh: @ngochale.

"Tưởng chỉ làm được 6 tháng đầu khi ở viện, ai ngờ Ngọc Hà Lê đã làm được luôn gần 5 năm qua. Chúng ta đã vượt qua bằng một cách thần kì cùng với bao khó khăn, sóng gió, tưởng chừng có lúc gục ngã đau đớn… Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn đồng hành với nhau bằng tất cả sự yêu thương, chân thành và cũng không thể thiếu gia đình, người bạn, khán giả luôn dõi theo, cổ vũ, truyền thêm sức mạnh", Ngọc Hà viết.

Bài đăng nhanh chóng nhận lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự đồng hành, gắn bó của vợ chồng, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến NSND Công Lý.

Trước đó, Nguyễn Công Thục Anh - con gái NSND Công Lý - đã giới thiệu đến khán giả bộ phim tài liệu về bố mình, đáng chú ý trong đó là hành trình chống chọi bệnh tật sau cơn đột quỵ năm 2021.

Thục Anh nhớ lại: “Vì cú ngã ấy, bố phải nằm viện đúng thời điểm Covid-19, không ai được vào thăm, bố hoàn toàn một mình. Với gia đình tôi, đó là bất hạnh, nhưng cũng chính biến cố đó khiến tôi nhận ra tôi yêu bố nhiều hơn tôi tưởng, tôi cần bố đến mức nào và tôi sợ mất bố ra sao. Lúc được gặp bố, bố bật khóc vì nhìn thấy tôi, nhận ra tôi nhưng không nhớ nổi tên tôi”.

Theo Thục Anh, từ sau cơn đột quỵ, NSND Công Lý khác hẳn. Ông không còn hứng thú với điều gì, suốt một năm trời không bước chân ra ngoài.

Cuối tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý bị trượt chân ngã tại nhà và phải nhập viện. Trong suốt thời gian điều trị, vợ luôn ở bên chăm sóc, động viên Công Lý. Nghệ sĩ xuất viện vào tháng 10/2021 và vẫn trong quá trình phục hồi sức khỏe.

Thời gian qua, Ngọc Hà thường chia sẻ khoảnh khắc bình dị, đời thường bên ông xã. Nghệ sĩ Công Lý cũng trở lại với một số dự án phim nhưng chủ yếu là vai nhỏ, thời lượng quay hình không quá nhiều.

Ngọc Hà cũng xuất hiện ở nhiều sự kiện, đồng thời phát triển công việc kinh doanh. Cô là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng ông xã trong suốt quá trình điều trị bệnh cũng như quay phim.