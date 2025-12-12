Phi Thanh Vân nói về bạn trai

Phi Thanh Vân đang hẹn hò ông Trần Chí Phú, hơn nữ diễn viên 10 tuổi và kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Hai người có hơn 1 năm bên nhau.

Mới đây, Phi Thanh Vân chia sẻ về bạn trai. Cô tâm sự cả 2 đã có một năm rưỡi gắn bó và đây là lúc họ thực sự trưởng thành, biết cách nâng niu hạnh phúc. Hai người không ồn ào, phô trương. Cuộc sống và công việc bận rộn nên họ chọn cách sống kín đáo, nhưng đầy ý nghĩa.

“Anh Phú là người đàn ông hiền lành, tinh tế, luôn hiểu tâm lý. Anh chăm sóc gia đình theo cách rất tự nhiên, từng chi tiết nhỏ đều có bàn tay anh lo lắng phía sau: nhẹ nhàng, ấm áp mà chẳng cần đòi hỏi gì. Giữa hai người lớn đã đi qua nhiều sóng gió, tình yêu không phải để sở hữu, mà chia sẻ, đồng hành, đồng cảm. Anh hiểu Vân chỉ qua ánh mắt, một hơi thở, biết khi nào Vân cần yên lặng, khi nào cần động viên, khi nào chỉ cần một ly nước đúng lúc để tiếp tục công việc.

Phi Thanh Vân bên bạn trai. Ảnh: FBNV.

Với Tấn Đức (PV: con riêng của Phi Thanh Vân), anh Phú không cố chứng minh điều gì. Anh đến bằng sự chân thành, tôn trọng cảm xúc của con, dạy dỗ bằng văn minh. Không phải bắt con nghe lời, mà là dạy con hiểu giá trị của kỷ luật, tử tế và yêu thương. Đức mến anh, tin anh và đón nhận anh như một người cha ấm áp, không khác gì ruột thịt”, nữ diễn viên chia sẻ.

Phi Thanh Vân kể những việc bạn trai làm cho con trai và gia đình cô, đôi khi nhỏ nhưng đáng yêu, chẳng hạn ngồi cạnh khi con học bài, kiên nhẫn hướng dẫn từng phép tính, tập cờ không dạy thắng thua, mà dạy suy nghĩ và tôn trọng đối thủ, dặn dò khi con học bơi, chơi thể thao về kỹ năng thoát hiểm, cứu nạn, hay đơn giản là chăm chút từng bữa ăn, lựa đồ ít đường khi cô giảm cân…

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội, tham gi nhiều dự án phim như Cô gái xấu xí, Gái nhảy 2, Long ruồi, Tóc rối, Chữ hiếu thời @, Giấc mơ của mẹ, Bí mật gia tộc… Cô kết hôn với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc năm 2008 và chia tay 4 năm sau đó. Tới 2014, cô kết hôn với Nguyễn Bảo Duy nhưng 2 người cũng đường ai nấy đi vào 201. Hiện cô hẹn hò Trần Chí Phú, hơn nữ diễn viên 10 tuổi và kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.