Ngoại hình bạn trai tin đồn của Jun Vũ

Ngày 11/12, Hải Nam chính thức phản hồi loạt tin đồn liên quan chuyện tình cảm giữa anh và diễn viên Jun Vũ . Thời gian gần đây, cả hai bị cho là đã chia tay, thậm chí xuất hiện thông tin có “người thứ ba” xen vào.

Trên trang cá nhân, Hải Nam viết anh muốn làm rõ mọi việc để tránh ảnh hưởng đến Jun Vũ. Nam diễn viên cho biết những đồn đoán thất thiệt đang gây tác động tiêu cực đến tâm lý và danh dự của nữ diễn viên. “Nam biết Jun lâu rồi và hiểu tính cô ấy rất đàng hoàng, nhạy cảm. Mong mọi người đừng nhìn sự việc theo hướng tiêu cực và hãy bảo vệ Jun khi thấy bình luận không đúng. Nam cũng xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến Jun”, anh chia sẻ.

Nguồn cơn tin đồn 2 nghệ sĩ chia tay xuất phát từ ca khúc Anh cảm giác mình sắp chia tay do Hải Nam thể hiện trong chương trình Anh trai "say hi" . Bài hát có nội dung buồn, viết về mối quan hệ sắp đổ vỡ. Hải Nam chia sẻ bài hát được viết từ trải nghiệm cá nhân. Cùng lúc, một tài khoản tung tin đồn lý do 2 người chia tay là Jun Vũ có người khác. Tuy nhiên, Hải Nam lập tức bác bỏ: “Đừng đồn bậy bạ, ảnh hưởng tới danh dự người khác”.

Trước đó, ngày 10/12, Jun Vũ đối chất trực tiếp với người tung tin và nhận được lời xin lỗi. Cô cho biết nội dung thất thiệt xuất phát từ hiểu lầm và nhấn mạnh việc lan truyền thông tin chưa kiểm chứng có thể gây tổn hại lớn đến người trong cuộc. Hải Nam và Jun Vũ quen nhau từ năm 2019 sau khi cùng tham gia một dự án quảng cáo. Cả hai sau đó thường xuyên đăng ảnh chung, xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và có cử chỉ thân mật làm dấy lên nghi vấn hẹn hò, nhưng họ chưa từng công khai mối quan hệ.

Hải Nam sinh năm 1996, từng tham gia các phim Chị đứng đấy chờ em đến, Chỉ có thể là em, 10 năm hàng xóm, 1990 và đặc biệt là Tết ở làng địa ngục. Anh góp mặt trong Anh trai "say hi" mùa 2 và đang bước vào vòng chung kết.

Vừa qua khi nhận ý kiến trái chiều với một số tài khoản cho rằng anh chưa xứng đáng lọt chung kết chương trình, Hải Nam chia sẻ: “Chắc là Nam cố gắng chưa đủ để mọi người thấy được, nên Nam sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Nam cũng không muốn hát cao để phá mood khi nghe bài Can I Get Your Love của mọi người. Nam chỉ muốn dành những quãng đẹp nhất cho người anh em của mình thôi. Chắc là nếu Nam về cùng anh em So Good, có lẽ mọi người sẽ thoải mái hơn nhỉ”.

