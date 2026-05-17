Masterise Homes 'bao trọn' thị trường căn hộ hạng sang TP.HCM, Hà Nội

Masterise Homes đang phủ sóng thị trường căn hộ hạng sang Việt Nam. Loạt dự án mới tại TP.HCM, Hà Nội liên tục phá vỡ kỷ lục giá.

Sau nhiều năm đình trệ, siêu dự án tại khu đất "kim cương" tứ giác Bến Thành vừa được Masterise Homes tái khởi động với tên One Central Saigon. Đây là lần đầu tiên thương hiệu The Ritz-Carlton đến TP.HCM, thông qua khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon, thuộc phân khúc đắt đỏ nhất thị trường bất động sản hiện nay.

Sự trở lại của One Central Saigon cũng nối dài chuỗi hàng chục dự án căn hộ mà Masterise Homes đang triển khai trên khắp cả nước, từ khu Ba Son, Thảo Điền, quận 9 cũ của TP.HCM đến Khương Đình, Đông Anh, Đan Phượng tại Hà Nội và một số vùng lân cận khác của Thủ đô.

Từ "đại bản doanh" TP.HCM

Khoảng 3 năm trở lại đây, nếu xét riêng 2 thị trường lớn nhất là TP.HCM và Hà Nội, gần như không có doanh nghiệp bất động sản nào xuất hiện dày đặc trên thị trường căn hộ cao cấp và hạng sang như Masterise Homes.

Trong bối cảnh nhiều chủ đầu tư vẫn loay hoay tái cơ cấu tài chính, xử lý pháp lý hoặc cắt giảm quy mô đầu tư sau giai đoạn khó khăn của thị trường, Masterise lại liên tục mở rộng quỹ dự án và tung nguồn cung mới.

TP.HCM vẫn là thị trường trọng yếu của Masterise Homes. Tại khu Ba Son ven sông Sài Gòn, doanh nghiệp đang phát triển Grand Marina, Saigon - dự án branded residences mang thương hiệu Marriott và JW Marriott. Dự án nằm trên quỹ đất "vàng" hiếm hoi ở trung tâm thành phố và được xem là một trong những tổ hợp căn hộ siêu sang lớn nhất thị trường hiện nay.

Ở khu đông, Masterise Homes hợp tác Elie Saab phát triển một dự án bất động sản hàng hiệu với số lượng biệt thự giới hạn trong khu đô thị Vinhomes Grand Park.

Cách đó không xa, nhà phát triển này cũng đang tiếp tục hoàn thiện đại đô thị The Global City với nhiều phân khu căn hộ mới và loạt tiện ích cao cấp.

Song song đó, doanh nghiệp vẫn duy trì hiện diện ở các dòng sản phẩm Masteri và Lumiere tại khu vực Thảo Điền và đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Nhiều thông tin cũng cho thấy Masterise Homes sẽ đầu tư phát triển thêm các căn hộ cao tầng tại dự án Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ, tuy nhiên đến nay chủ đầu tư chưa công bố thông tin chính thức.

Phủ sóng thị trường Hà Nội sau 6 năm "Bắc tiến"

Năm 2020, dự án Masteri Waterfront tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) đã đánh dấu hành trình "Bắc tiến" của Masterise Homes với tư cách chủ đầu tư. Từ đó đến nay, doanh nghiệp nhanh chóng thâu tóm quỹ đất và triển khai hàng loạt dự án, tên tuổi nhà phát triển này qua đó cũng trở nên quen thuộc với thị trường lớn nhất phía Bắc.

Ở thị trường miền Bắc, ngoài khu căn hộ siêu sang The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand Hanoi mà Masterise tham gia với tư cách đơn vị phát triển, các dự án còn lại đều gắn với các đại đô thị liên quan Vingroup.

Sau Masteri Waterfront, chủ đầu tư gốc TP.HCM nhận chuyển nhượng đất từ Vinhomes tại đại đô thị Vinhomes Smart City và triển khai các tòa căn hộ cao cấp, bán giá trên 60 triệu đồng/m2 giai đoạn 2021-2022.

Masterise Homes góp mặt tại tất cả dự án đại đô thị mà Vinhomes đầu tư trong giai đoạn 2018 đến nay ở Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng.

Hiện tại, Masterise Homes đang hiện diện tại đại đô thị Vinhomes Global Gate (Vinhomes Cổ Loa) tại Đông Anh với dự án Masteri Grand Avenue, Lumiere Prime Hill, Lumiere Essence Peak và Lumiere Orient Pearl.

Ở phía tây thành phố, bên trong đại đô thị Vinhomes Đan Phượng, Masterise góp mặt với dự án Masteri Sky Quater, hiện chủ đầu tư mới ra mắt một tòa, giá trung bình khoảng 65 triệu đồng/m2.

Mới nhất, chủ đầu tư này công bố đầu tư dự án căn hộ trên trên khu "đất vàng" Cao Xà Lá, tên thương mại là Lumiere Hanoi Seasons Garden, giá rumor (thăm dò) trung bình vào khoảng 200 triệu đồng/m2 thông thủy (đã bao gồm VAT). Chủ đầu tư không công bố số lượng căn của dự án, tuy nhiên dựa vào số lượng 3.944 căn được Hà Nội cho phép bán cho người nước ngoài, tổng số căn hộ ở đây có thể lên đến 13.000 căn (cá nhân, tổ chức nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư).

Dịch chuyển sang thị trường Hưng Yên, khu vực giáp ranh với Hà Nội, Masterise Homes cũng trở thành chủ đầu tư duy nhất phát triển chung cư tại các khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3. Theo quy hoạch, Masterise sẽ xây 34 tòa căn hộ tại đây.

Liên tục lập kỷ lục giá trên thị trường

Việc liên tục mở rộng nguồn cung trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp địa ốc vẫn khó khăn cho thấy lợi thế lớn của Masterise Homes về dòng vốn và khả năng phát triển dự án.

Trên thị trường hiện nay, không nhiều đơn vị có thể cùng lúc triển khai hàng loạt dự án cao cấp ở cả Hà Nội lẫn TP.HCM. Phần lớn doanh nghiệp vẫn trong giai đoạn tái cơ cấu tài chính hoặc xử lý pháp lý dự án cũ.

Trong khi đó, Masterise lại đi theo hướng ngược lại: liên tục mở rộng quỹ hàng và phủ thương hiệu trên các khu vực tăng trưởng mới.

Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp gần như không tham gia phân khúc trung cấp hay nhà ở vừa túi tiền. Các sản phẩm của nhà phát triển này đều nhắm đến đối tượng khách hàng là người thu nhập cao và nhóm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính vững vàng.

Cũng chính vì vậy, các dự án của Masterise Homes thường thiết lập mức giá gây bất ngờ trên thị trường. Phân khúc căn hộ hàng hiệu có giá lên đến 450-650 triệu đồng/m2 khi mới mở bán, trong khi các dòng sản phẩm khác cũng có giá cao so với thị trường.

Chẳng hạn năm 2024, mức giá 130 triệu đồng/m2 của dòng căn hộ Masteri Grand Avenue ở Đông Anh gây chú ý trên toàn thị trường căn hộ Hà Nội. Bấy giờ, các dự án cao cấp nội đô có giá khoảng 100 triệu đồng/m2.

Hay dự án Lumiere Hanoi Seasons Garden vừa ra mắt với giá rumor khoảng 200 triệu đồng/m2 cũng gây tranh cãi, đặc biệt khi thị trường căn hộ Thủ đô đang quay đầu hạ nhiệt, thanh khoản kém ở mọi phân khúc.