Margot Robbie gây tranh cãi với váy khỏa thân

Hình ảnh Margot Robbie cùng chiếc váy khỏa thân tại sự kiện quảng bá phim "A Big Bold Beautiful Journey" khiến người hâm mộ thất vọng.

Theo Daily Mail, nữ diễn viên Margot Robbie gây chú ý khi liên tục xuất hiện với phong cách thời trang gợi cảm trên thảm đỏ và trong các sự kiện quảng bá phim mới A Big Bold Beautiful Journey. Tuy nhiên, loạt trang phục táo bạo của cô đã khiến một bộ phận khán giả tranh cãi và kêu gọi nữ minh tinh người Australia nên thay đổi stylist.

Tại buổi công chiếu phim ở New York, ngôi sao 35 tuổi diện mẫu đầm của thương hiệu Thierry Mugler có chi tiết khoét ngực sâu và xẻ cao, phô diễn vóc dáng và lưng trần. Trước đó, cô cũng nhiều lần xuất hiện với những bộ váy ngắn để lộ da thịt khi quảng bá tác phẩm. Cách đó không lâu, Margot cũng chọn váy xuyên thấu của Armani Privé, đính pha lê và sequin, khiến mạng xã hội bàn luận.

Hình ảnh gây tranh cãi của Margot Robbie. Ảnh: WireImage

Nhiều ý kiến cho rằng phong cách mới “không phù hợp” và làm lu mờ vẻ đẹp vốn có của cô. Một khán giả bình luận: “Rất quý Margot, nhưng dạo gần đây cô ấy bị ép theo hình tượng gợi cảm. Thật lạ khi cô đồng ý. Trước đây đâu phải như vậy.” Người khác viết: “Những bộ váy ngắn liên tục xuất hiện. Cô ấy đâu cần phải làm vậy.” Một tài khoản khác so sánh: “Thời Barbie cô ấy mặc đẹp rực rỡ. Nhưng sau sinh lại ngày càng hở nhiều hơn”.

Theo Daily Mail, Margot Robbie đã thay đổi mạnh mẽ phong cách kể từ khi bộ phim tình cảm mới đóng cùng Colin Farrell ra mắt toàn cầu. Sau thời gian nghỉ ngơi để chào đón con trai đầu lòng vào tháng 10/2023, nữ diễn viên trở lại màn ảnh với vai Sarah – nhân vật cùng David (Colin Farrell thủ vai) bước vào hành trình kỳ lạ tái hiện những ký ức quan trọng trong đời.

Phim có sự tham gia của Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe, Billy Magnussen và Jodie Turner-Smith, dự kiến khởi chiếu tại Australia ngày 18/9.

Margot Robbie, sinh năm 1990 tại Australia, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với loạt phim truyền hình Neighbors (2008–2011) trước khi chuyển sang Hollywood. Cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm ăn khách như The Wolf of Wall Street (2013), Focus (2015),...

Cô gây ấn tượng mạnh mẽ với vai ác nữ Harley Quinn cá tính trong các phim của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU), bao gồm Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) và The Suicide Squad (2021).

Robbie từng nhận hai đề cử Oscar, bốn đề cử Quả cầu vàng và năm đề cử BAFTA.