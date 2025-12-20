Những bộ manga có tuổi đời lâu hơn cả Internet

Ra mắt 27 năm trước, bộ truyện Doraemon của tác giả Fujiko Fujio đã trở thành tuổi thơ của rất nhiều độc giả. Không chỉ là câu chuyện về chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 cùng sự vun đắp tình bạn, những thiết bị tương lai ấn tượng trong Doraemon đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều kiến trúc sư và nhà phát minh trẻ. Ảnh: Screen Rant.