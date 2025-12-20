Những bộ manga có tuổi đời lâu hơn cả Internet

|
Kể từ khi One Piece lần đầu ra mắt năm 1997, hành trình của Luffy xuyên suốt 1135 tập vẫn thu hút độc giả toàn cầu. Eiichiro Oda đã thành công giữ chân người đọc với những tình tiết truyện kịch tính và sự xuất hiện liên tục các nhân vật mới có cá tính độc đáo. Tất cả khiến cho manga dài tập này luôn mới mẻ và cuốn hút. Ảnh: Comicbook.
Lupin III là loạt truyện kinh điển ra mắt từ năm 1967 của tác giả Kazuhiko Kato (bút danh Monkey Punch). Xoay quanh những cuộc phiêu lưu kỳ thú của tên trộm lừng danh Arsène Lupin III, cháu đích tôn của Arsène Lupin trong những bộ tiểu thuyết của tác giả Maurice Leblanc, tác phẩm này đã được chuyển thể thành rất nhiều bản anime điện ảnh và truyền hình. Ảnh: RTVE.
Ra mắt 27 năm trước, bộ truyện Doraemon của tác giả Fujiko Fujio đã trở thành tuổi thơ của rất nhiều độc giả. Không chỉ là câu chuyện về chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 cùng sự vun đắp tình bạn, những thiết bị tương lai ấn tượng trong Doraemon đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều kiến trúc sư và nhà phát minh trẻ. Ảnh: Screen Rant.
Crayon Shin-chan là những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh cậu bé Shinnosuke Nohara, 5 tuổi. Tác giả đã khéo léo cân bằng yếu tố hài hước dành cho trẻ em và những tình tiết các bậc cha mẹ có thể nhận ra ngay lập tức, điều khiến câu chuyện thu hút với mọi lứa tuổi. Và không chỉ là những điều nhỏ nhặt, Crayon Shin-chan lại mang đến sự châm biếm sắc bén về cuộc sống gia đình và các chuẩn mực xã hội Nhật Bản. Ảnh: Sekina Mayu.
Golgo 13 được tác giả Takao Saito ra mắt vào năm 1968. Có khởi đầu là một câu chuyện đơn giản về thế giới ám sát, nhưng Golgo 13 dần phát triển thành bộ truyện tranh dài nhiều thập kỷ và tiêu biểu cho dòng truyện về tuổi trưởng thành. Ảnh: Comicbook.
Câu chuyện thú vị về sĩ quan cảnh sát Kankichi Ryotsu trong KochiKame đã gắn bó với độc giả của Weekly Shonen Jump trong suốt 40 năm. Được tác giả Akimoto Osamu ra mắt từ năm 1976 đến năm 2016, bộ truyện đã lên tới 1960 chương và 201 tập. KochiKame đã giành được Kỷ lục Guinness Thế giới về bộ truyện tranh dài tập nhất. Ảnh: Animation Magazine.
Không xa lạ gì với độc giả Việt Nam là bộ truyện Thám tử lừng danh Conan. Ra mắt từ năm 1994, loạt truyện xoay quanh thám tử tuổi teen Shinichi Kudo, người bị mắc kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ. Với hơn 1136 chương, Conan đã đạt được nhiều dấu mốc lớn về doanh thu, thậm chí trước cả Đảo hải tặc. Ảnh: Nikkei Asia.
Bộ manga quyền anh Hajime no Ippo của George Morikawa kể về hành trình vươn lên của Ippo Makunouchi từ một thiếu niên bị bắt nạt trở thành nhà vô địch. Ra mắt từ năm 1989, sức hút của bộ truyện nằm ở việc tác giả khai thác rất chi tiết về các đối thủ của Makunouchi, từ đó khám phá nhiều khía cạnh cảm xúc và tâm lý của giới thể thao. Ảnh: Screen Rant.
Có thể nói manga bóng đá Captain Tsubasa của Yoichi Takahashi đã truyền cảm hứng cho tình yêu thể thao của người Nhật. Ra mắt từ năm 1981, hành trình của Tsubasa Ozora từ một cậu học sinh đến cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã thổi bùng niềm đam mê của nhiều cầu thủ ngoài đời thực, khi họ chia sẻ rằng bộ truyện đã khơi dậy ước mơ của họ. Ảnh: Crunchyroll.
Super Mario-kun đã được cấp phép chuyển thể từ trò chơi điện tử Mario thành những câu chuyện hài hước và độc đáo từ năm 1990. Bằng cách diễn giải nhân vật đầy sáng tạo thay vì bám sát nghiêm ngặt nội dung trò chơi, Super Mario-kun là minh chứng cho thấy manga chuyển thể từ trò chơi có thể phát triển mạnh trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Nintendo Life.
