Màn ngược dòng điên rồ ở cúp Nam Mỹ

  • Thứ sáu, 31/10/2025 20:36 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Sáng 31/10, Palmeiras tạo địa chấn tại Copa Libertadores khi ngược dòng thắng 4-0 trước Liga de Quito để giành vé vào chơi trận chung kết toàn Brazil

Palmeiras thắng 4-0 sau khi thua 3 bàn ở lượt đi.

"Một đêm điên rồ tại Sao Paulo", ESPN viết. "Palmeiras viết nên một trong những màn ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử Copa Libertadores".

Trước sức ép khủng khiếp khi trở về sân nhà Allianz Parque, thầy trò HLV Abel Ferreira bước vào trận đấu với tâm thế không còn gì để mất. Chỉ sau hơn nửa giờ, Ramon Sosa và Bruno Fuchs lần lượt lập công, thắp lại hy vọng tưởng như đã tắt cho đội bóng 3 lần vô địch Nam Mỹ.

Sang hiệp hai, màn trình diễn của Palmeiras trở thành cơn cuồng phong thực thụ. Ngôi sao Raphael Veiga tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở các phút 68 và 82, ấn định chiến thắng 4-0, qua đó lội ngược dòng tổng tỷ số 4-3 đầy kịch tính.

Chiến công này đưa Palmeiras trở lại trận chung kết Copa Libertadores lần thứ 4 trong vòng 6 năm, minh chứng cho sự thống trị đáng kinh ngạc của bóng đá Brazil tại đấu trường Nam Mỹ. Đội bóng áo xanh lá vô địch các năm 1999, 2020 và 2021, và giờ họ có cơ hội bổ sung thêm danh hiệu thứ 4 vào bộ sưu tập huy hoàng.

Đối thủ của Palmeiras ở trận chung kết ngày 30/11 tại sân Monumental (Lima, Peru) sẽ là Flamengo, đội vượt qua Racing Club (Argentina) với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận. Đáng chú ý, Flamengo phải chơi phần lớn hiệp hai lượt về trong thế thiếu người nhưng vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số.

Chung kết Copa Libertadores 2025 sẽ là nội chiến Brazil – kịch bản quen thuộc phản ánh sự thống trị của các CLB xứ Samba, đảm bảo 8 trong 9 mùa gần nhất danh hiệu danh giá thuộc về đất nước của bóng đá nghệ thuật.

